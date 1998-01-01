Изменения в российском туризме в период пандемии обсудили в арт-кластере «Таврида»

Арт-школа индустрии гостеприимства собрала в Крыму 50 молодых отельеров и организаторов региональных событий

Инструменты развития туризма, тренды индустрии гостеприимства и поиск ответов на новые вызовы – такими были ключевые темы арт-школы индустрии гостеприимства, которая прошла в арт-кластере «Таврида». Образовательный курс собрал в Крыму 50 молодых отельеров и организаторов региональных событий, участников конкурса «Мастера гостеприимства», который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей». Экспертами арт-школы стали более 15 профессионалов индустрии гостеприимства.

«В этом году российский туристический бизнес справлялся с вызовами пандемии гораздо лучше, чем год назад, – рассказала молодым специалистам Оксана Градова, владелец компании Gradova Group Hotels и CEO двух отелей: Hilton Garden Inn Moscow Красносельская и лодж-отеля «Байкальская Резиденция» в Бурятии.

«Этим летом отели в Крыму и Сочи, по отзывам гостей, стали лучше работать, – отмечает хозяйка Gradova Group Hotels. – Это заметно по сравнению с прошлым годом, когда Россия оказалась не готова к взрывному росту внутреннего туризма. В ответ на высокий спрос Крым и Сочи просто взвинтили цены, а сервис не улучшился. После прошлого лета многие не хотели возвращаться в отели этих регионов, но сейчас ситуация исправляется. А если человек возвращается, причина всегда одна – хороший сервис. И еще эмоции, впечатления».

Необходимость повышать уровень туристического сервиса подчеркнул Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида». «Всего за несколько лет путешествия по нашей стране стали модными. Хотелось бы, чтобы они были и удобными. К потрясающей и такой разной российской природе, крутым эмоциям и впечатлениям, на которые нас все больше настраивает турбизнес в регионах, хочется добавить чуть более качественный сервис по приемлемой стоимости», – сказал он.

Растущий спрос создает условия для запуска новых объектов размещения – это сделает рынок более устойчивым, конкурентоспособным и повысит доступность внутреннего туризма, уверен

Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) отметил, что бум во внутреннем туризме формирует благоприятные возможности для роста бизнеса в регионах. «Развивая туризм, мы развиваем Россию, регионы и города, мы развиваем людей. Вокруг любой туристической аттракции, любого объекта размещения или показа – глэмпинга, гольф-поля, яхтенной марины – со временем появляются сопутствующие бизнесы, развивается инфраструктура, в регионе значительно дорожает земля и недвижимость, повышается уровень жизни», – полагает президент ОСИГ.

Один из факторов, сдерживающих развитие туризма, – нехватка специалистов, полагает президент ОСИГ. «Кадровый дефицит колоссальный. По KPI нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», через 10 лет в индустрии должны работать почти 5 миллионов человек – в 2,5 раза больше, чем сейчас. Этих людей предстоит найти, привлечь, обучить», – констатировал г-н Волков.

С его точки зрения, достичь целей нацпроекта поможет новый комплекс мер господдержки отрасли. «Мы рассчитываем, что будет введен пакет льгот для индустрии гостеприимства: в него может войти отмена 20% НДС для отелей и ресторанов, отмена страховых взносов за работников и нулевая ставка ряда налогов на 5–10 лет при инвестициях в индустрию туризма. Именно так и было в Турции, Сингапуре, Дубае и Египте, которые сегодня стали лидерами по сервису и инфраструктуре гостеприимства в мире», – сообщил он молодым специалистам.

Важной тенденцией последних лет стал интерес к путешествиям с элементами экстрима и приключений, отметил на «Тавриде» Вадим Мамонтов, генеральный директор компании RussiaDiscovery, которая предлагает приключенческие туры в 30 регионах России: от Чукотки и Кольского полуострова до Крыма и Дагестана. По его словам, растущий спрос на приключенческий туризм стал причиной высокой востребованности профессиональных гидов. «Хороший гид обеспечен работой почти весь год: весной, например, он работает на Байкале, летом – на Сахалине, а осенью – на Кавказе, – перечислил глава RussiaDiscovery. – Многие наши партнеры, которые делают туры в регионах, сейчас ищут гидов, которые могли бы профессионально сопровождать группы».

Еще одна тенденция – смещение интереса от экзотических азиатских стран к северным регионам России: «Когда-то миллионы просмотров набирали видео о Таиланде, – напомнил блогер, – но потом Таиланд стал туристическим масс-маркетом, там побывали все, и интерес к блогерскому контенту из Тая упал. А интерес к Арктике сейчас на подъеме».

Арт-школа индустрии гостеприимства прошла в рамках образовательного заезда «Город. Точка роста», который завершил образовательный сезон 2021 года на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Соорганизатором школы выступила президентская платформа «Россия – страна возможностей». «Арт-школа действительно стала очень полезной и интересной, по завершении многих лекций участники оставались, чтобы пообщаться со спикерами – профессионалами индустрии. Нам удалось познакомить слушателей с инструментами работы с городскими пространствами и методами развития внутреннего туризма, брендов, айдентики в регионах», – отметил Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».