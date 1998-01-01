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Туроператоры: Большинство российских туристов вернулось из Марокко

Туроператоры прокомментировали процесс вывоза россиян после неожиданного прекращения прямого авиасообщения с североафриканским королевством

Как мы сообщали ранее, Россия возобновила авиасообщение с Марокко с 10 июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до начала октября успешно выполняли "Аэрофлот" , S7 ии Royal Air Maroc.

Между тем, 4 октября посольство РФ в Марокко сообщило, что «решением компетентных марокканских властей с 5 октября сего года приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию». В сообщении дипмиссии не пояснялись причины такого решения властей Марокко.

Позднее посольство сообщило, что «В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и «S7» организуют «вывозные» рейсы из Касабланки по следующему графику:

«Аэрофлот»: 9 и 16 октября.«S7»: 10 и 17 октября (планировавшиеся ранее рейсы на 24, 31 октября и 7 ноября отменены авивкомпанией в связи с массовой сдачей авиабилетов и вылетом большей части пассажиров на рейсах с пересадками).

Указанными выше рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах.

По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно».

По словам генерального директора компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, которого цитирует РСТ, «все туристы оператора из Марокко уже вернулись, а новых в последнее время не отправляли в связи с отменой авиасообщения».

«У нас хорошо продавалось Марокко, но к этому моменту туристов там уже не осталось», – сообщила директор компании «Квинта-Тур» Ирина Серганова.

«Вряд ли с вывозом могут быть какие-то проблемы. В Марокко было не так много российских туристов, а те, кто были, не стали ждать вывозных рейсов и добрались домой транзитом. Вывозные рейсы, думаю, предназначены для самих марокканцев и россиян-членов их семей, а также студентов, которые активно едут в Россию», – полагает управляющий директор компании A la Carte Екатерина Дерябкина.

Напомним, что в августе власти Марокко решили ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса из-за увеличения количества новых случаев заражения COVID-19. Принятые тогда меры включают комендантский час с 21:00 до 05:00 утра, заполняемость общественного и туристического транспорта, кафе, ресторанов, бассейнов ограничена до 50% мест, заполняемость отелей ограничена 75%.

Кроме того для передвижения между крупными городами требуется сертификат о вакцинации или специальное разрешение от местных властей.

/TOURBUS.RU