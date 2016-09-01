Таиланд готов открыть в декабре для туристов два десятка провинций

Правительство Таиланда хочет открыть в декабре не менее 20 провинций для иностранных туристов, прибывших по программе «Песочница Пхукета», сообщила директор туристического управления Таиланда (ТАТ) в Москве Кханиттха Пханворават, которую цитирует «Интерфакс».

«Пхукет, Самуи, Ко Пханган и Ко Тао, Краби стали первыми направлениями, которые открылись для иностранных туристов в рамках «Песочницы Пхукета».

На следующем этапе, с 1 ноября, мы ожидаем открытия еще нескольких направлений, среди них все районы Бангкока, Краби, Пхангнга, а также отдельные районы в Чиангмай, Паттайе, Хуахине и некоторых других.

К декабрю открытие будет расширено еще на 20 провинций, которые известны своей культурой и искусством. Это такие районы, как Аюттхая, Чиангмай, Районг, Трат и некоторые другие», — рассказала она вчера в ходе онлайн-выставки «ОТМ: зима 2021/22» .

Как отметила г-жа Пханворават, в районы, доступные по программе «Песочница Пхукета», вакцинированные путешественники приезжают без соблюдения карантина, а после недели пребывания они могут отправиться в поездку по стране. Она напомнила, что российские туристы могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы.

«Также в ответ на растущий спрос со стороны иностранных туристов, находящихся в стране на длительный срок, власти Таиланда продлили действие специальной туристической визы STV. Она выдается на 90 дней, но ее можно продлить до 270 дней», — рассказала директор московского офиса ТАТ.

Сптикер добавила, что по данным управления по туризму Таиланда, Пхукет принял более 30 тыс. иностранных туристов за первые 2,5 месяца с момента запуска программы «Песочница Пхукета». Более 600 тыс. ночей было забронировано с июля по сентябрь, а до февраля 2022 года власти ожидают роста числа броней на 75 тыс. ночей.

Как напоминает информагентство, с 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский «Спутник V».

При этом для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка и предоплаты необходимого числа тестов.

До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

/TOURBUS.RU