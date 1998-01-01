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Lufthansa продлила до марта 2022 года полеты из Дюссельдорфа в Краснодар/ AZUR air начал полеты из Ростова-на-Дону в Пунта-Кану/ Аэропорт на Канарах возобновил работу, несмотря на извержение вулкана

Lufthansa продлила до марта 2022 года полеты из Дюссельдорфа в Краснодар

Авиакомпания Eurowings, входящая в группу Lufthansa, продлила на осенне-зимний период выполнение рейсов из Дюссельдорфа в Краснодар, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Полеты продлены до конца осенне-зимней навигации, которая завершится в марте 2022 года, и будут осуществляться на Airbus A320 два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути в среднем составит 3 часа 10 минут.

Как сообщалось, Eurowings начала выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф-Краснодар в начале июля текущего года. Помимо Дюссельдорфа из Краснодара в настоящее время выполняются международные рейсы в Белград, Афины, Салоники, Ларнаку, Пафос, Ош, Бишкек, Ташкент, Фергану, Ереван, Гюмри, Хургаду, Каир, Баку, Анталью и Стамбул. Группе Lufthansa принадлежат, помимо одноименной авиакомпании, Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings и Brussels Airlines. В группу также входят логистические, технические и обслуживающие компании.

AZUR air начала полеты из Ростова-на-Дону в Пунта-Кану

Авиакомпания AZUR air с 9 октября начала выполнять полеты из международного аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону, управляется УК "Аэропорты Регионов") в Пунта-Кану (Доминиканская республика), сообщает пресс-служба ростовского аэропорта.

Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней на самолетах 777-300ER. Вылет из Ростова-на-Дону назначен на 22:00. Прилет в международный аэропорт Пунта-Кана — в 04:00. Время указано местное для каждого аэропорта. Этот рейс стал первым трансатлантическим рейсом для ростовского аэропорта.

Как сообщалось, Россия с 27 августа сняла ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану. AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour. Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам первого полугодия 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 1,2 млн человек.

Аэропорт на Канарах возобновил работу, несмотря на извержение вулкана

А Аэропорт Пальмы на Канарских островах возобновил работу после того, как два дня назад власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения вулкана, сообщил в субботу оператор аэропорта.

Аэропорт на острове Пальма приостановил работу из-за скопления вулканического пепла от извержения вулкана ранее на этой неделе. Аэропорт также уже закрывали в конце сентября из-за облаков густого дыма и пепла.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

/TOURBUS.RU