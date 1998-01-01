Оренбуржье: Золото Сарматов, автомобили Черномырдина и лошади Пржевальского

Туристические возможности Оренбургской области показали на днях туроператорам из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы, а также профильной прессе Федеральное агентство по туризму и Департамент туризма Оренбургской области.

За несколько дней участники тура смогли посетить как самые популярные туристические точки, так и познакомиться с новыми и неординарными направлениями. Открыла программу обзорная экскурсия «Оренбург – ворота в Азию».

История города, расположенного на границе Европы и Азии - полна неожиданностей. В этих краях разворачивались события Пугачевского бунта, проживало многонациональное Оренбургское казачье войско, здесь жили Даль и Ростропович, бывали Пушкин и Толстой, учился и женился Юрий Гагарин.

Участники тура прогулялись по Центральной улице, которая сбегает к набережной реки Урал, где расположен знаменитый мост, являющийся символической границей Европы и Азии и познакомились с феноменом «купеческого» Оренбурга, его сохранившимися особняками и «тайными знаками».

Посетили дом Гагариных – Горячевых, где на первом этаже можно увидеть космический скафандр первого летчика-космонавта, а на втором посетить его комнату и коммунальную кухню, где будущий космонавт в тесном кругу знакомых и друзей отметил свою свадьбу с Валентиной Горячевой.

Не менее интересный, с точки зрения туристического направления, маршрут «Дыхание степи». Это посещение заповедника «Оренбургский», где сохранился последний в России единый крупный естественный участок не распаханной типичной ковыльной степи. Но самая главная местная достопримечательность – это уникальная возможность увидеть своими глазами диких лошадей Пржевальского в естественных условиях обитания.

Лошадь Пржевальского - последняя дикая лошадь на Земле, по некоторым сведениям, пережившая ледниковый период! Это "дитя степи" отличается редким своенравным характером и дикой красотой. Совсем недавно животные были на грани вымирания, поэтому сейчас они занесены в Красную книгу России.

Очень любопытно посетитьи золотую кладовую Оренбурга в Губернаторском музее «Золото Сарматов», где можно увидеть сенсационную археологическую находку, уже признанную научным открытием мирового значения. В целом, термин "сарматское золото" вошел в словарь археологии в конце 1980-х, когда в ходе раскопок курганов на юге Оренбургской области были найдены уникальные золотые изделия V – IV веков до нашей эры. Стиль найденных золотых украшений сарматов принято называть «звериным». Чаще всего это изображения оленей, баранов, разнообразных кошачьих, медведей, волков, реже птиц.

Судя по найденным письменным свидетельствам, в том числе описаниям Геродота, - в те времена здесь правил матриархат. А праматерями всех сарматов явились те самые амазонки, которых греки не довезли до Эллады на своих кораблях. Кстати, само слово «сарматы» в одном из вариантов перевода означает «женоподвластные».

Не менее интересно путешествие в Черный отрог, – село Оренбургской губернии, в 70 км от столицы, основанное крестьянами - переселенцами из Центральной России. В восстановленной Церкви Иоанна Богослова можно увидеть «черную богоматерь» - икону, которую много лет после красной революции использовали как разделочную доску.…

Главная гордость села - современный мультимедийный музей В.С. Черномырдина. Именно здесь родился первый председатель Правительства новой России. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Здесь вам не тут!» «Курс — он у нас один — правильный», - эти его крылатые афоризмы известны всей стране. Они непереводимы на другой язык, - иностранец никогда не поймет их смысла и иронии!

В интерактивном музее представлены личные вещи Виктора Степановича, малоизвестные факты из жизни народного премьера. Безусловно, будет любопытно увидеть и его богатую коллекцию исторических автомобилей - от легендарной отцовской полуторки, ретро-красавца «Роллс-ройса «и фронтового «Виллиса”до бронированного мерседеса.

Безусловно, нельзя говоря об Оренбурге, не упомянуть его самый известный бренд, визитную карточку города: пуховый платок. Секреты аутентичного художественного промысла - пуховязания участники тура постигали в «Доме пуховой моды Анны Советовой». Модельер совмещает традиционное ремесло с 200 летней историей с самыми модными дизайнерскими решениями. И оказывается, что плести из козьего пуха можно не только платки и шали, но и ажурные перчатки, галстуки-бабочки, украшения и даже…иконы.

Надо отметить, что каждый год, 14 октября — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Оренбургской области проходит акция «Дни оренбургского пухового платка». В этот день жительницы стараются соблюдать традиции и не выходить из дома без своего любимого аксессуара.

На круглом столе с представителями туроператоров и министерства, который состоялся в последний день пребывания группы в Оренбурге, обсуждались дальнейшие планы по разработке туристических маршрутов. Так, региональный представитель Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, член Союза экскурсоводов России, заместитель председателя

Общественного совета при Минэкономразвития Оренбургской области Анна Лабазанова предложила проект «Сарматы - ожившая легенда», подразумевающий под собой серию мероприятий, связанных с историей сарматского племени. Это и тематические фототуры с погружением в историю сарматского костюма, и реконструкция стояния кочевников в степи с полным воссозданием гастрономии сарматов и их быта и т.п.

Еще одно интересное предложение - «Рождественские балы в усадьбе Городисского», - благотворительные мероприятия для привлечения внимания и популяризации истории родного края и объектов культурного наследия края.

/TOURBUS.RU