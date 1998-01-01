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11 октября
Туристы, привитые «Спутником», могут с 1 ноября посещать Чили

Непривитым туристам въезд в латиноамериканскую страну по-прежнему запрещен


 

Власти Чили разрешили с 1 ноября въезд в страну иностранным туристам с прививкой от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V», путешественникам не нужно соблюдать карантин, сообщает портал Travel and Leisure, который цитирует «Интерфакс»..

 

«С 1 ноября иностранным туристам с прививкой разрешен въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина по прибытии, как было раньше.

Власти страны приняли решение ослабить антиковидные ограничения, потому что с июня число зараженных COVID-19 в Чили неуклонно снижается. Въезд разрешат через три воздушные гавани – Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго)», — пишет издание.

 

Как отмечает портал со ссылкой на управление по туризму Чили, для въезда в страну и свободного перемещения по ней иностранным туристам потребуется сертификат вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также нужно сдать в течение 72 часов после прибытия в Чили еще один ПЦР.

 

Сертификат вакцинации перед поездкой нужно загрузить на портал Минздрава mevacuno.gob.cl, в течение месяца министерство оформляет MobilityPass. Кроме того, за 48 часов до посадки в самолет путешественники должны заполнить онлайн-форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код. Помимо ПЦР-теста перед поездкой в Чили нужно оформить медицинскую страховку с минимальным покрытием в $30 тыс.

Непривитым туристам въезд в Чили по-прежнему запрещен.

 

Между Россией и Чили нет прямого авиасообщения, добраться до Сантьяго можно со стыковками в Амстердаме или Париже с одной пересадкой, или через Цюрих и Нью-Йорк с двумя пересадками, - отмечает «Интерфакс».

 

Отметим, что, по состоянию на 11 октября, за все время коронавирус был обнаружен у 1,65 млн чилийцев. При этом за вчерашний день количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось лишь на 611, а число случаев смертей от коронавируса стало больше только на 6 и составило 37.455 человек. Напомним, что население страны — 18,2 млн.

/TOURBUS/RU

 


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