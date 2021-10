Новости Туристы, привитые «Спутником», могут с 1 ноября посещать Чили Непривитым туристам въезд в латиноамериканскую страну по-прежнему запрещен

Власти Чили разрешили с 1 ноября въезд в страну иностранным туристам с прививкой от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V», путешественникам не нужно соблюдать карантин, сообщает портал Travel and Leisure, который цитирует «Интерфакс».. «С 1 ноября иностранным туристам с прививкой разрешен въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина по прибытии, как было раньше. Власти страны приняли решение ослабить антиковидные ограничения, потому что с июня число зараженных COVID-19 в Чили неуклонно снижается. Въезд разрешат через три воздушные гавани – Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго)», — пишет издание. Как отмечает портал со ссылкой на управление по туризму Чили, для въезда в страну и свободного перемещения по ней иностранным туристам потребуется сертификат вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также нужно сдать в течение 72 часов после прибытия в Чили еще один ПЦР. Сертификат вакцинации перед поездкой нужно загрузить на портал Минздрава mevacuno.gob.cl, в течение месяца министерство оформляет MobilityPass. Кроме того, за 48 часов до посадки в самолет путешественники должны заполнить онлайн-форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код. Помимо ПЦР-теста перед поездкой в Чили нужно оформить медицинскую страховку с минимальным покрытием в $30 тыс. Непривитым туристам въезд в Чили по-прежнему запрещен. Между Россией и Чили нет прямого авиасообщения, добраться до Сантьяго можно со стыковками в Амстердаме или Париже с одной пересадкой, или через Цюрих и Нью-Йорк с двумя пересадками, - отмечает «Интерфакс». Отметим, что, по состоянию на 11 октября, за все время коронавирус был обнаружен у 1,65 млн чилийцев. При этом за вчерашний день количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось лишь на 611, а число случаев смертей от коронавируса стало больше только на 6 и составило 37.455 человек. Напомним, что население страны — 18,2 млн. /TOURBUS/RU

