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11 октября
Туроператоры просят продолжить программу кешбэка в 2022 году
Ассоциация туроператоров обратилась с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году.
В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по России, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за стоимости – речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и др. Кроме того, кешбэк способствовал росту турпотока в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.
По нашим оценкам, доля такого дополнительного потока в зависимости от региона составила от 5 до 25%", – говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте АТОР.
/TOURBUS.RU
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