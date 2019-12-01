Новости Туроператоры просят продолжить программу кешбэка в 2022 году Ассоциация туроператоров обратилась с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году. В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан новые виды отдыха и путешествий по России, которые ранее были для них недоступны в первую очередь из-за стоимости – речные круизы, поездки на Байкал, Дальний Восток и др. Кроме того, кешбэк способствовал росту турпотока в межсезонье, поддерживая тем самым интерес туристов к круглогодичному отдыху в России.



"Согласно репрезентативному опросу аналитический службы АТОР, 24,4% опрошенных не планировали отдых в России, пока не узнали о программе кешбэка. На основании этого опроса, а также данных, предоставленных туроператорами, мы можем утверждать, что подавляющее большинство регионов получили дополнительный туристический поток в низкий сезон. По нашим оценкам, доля такого дополнительного потока в зависимости от региона составила от 5 до 25%", – говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте АТОР.



В АТОР подчеркнули, что программа не только стала ожидаемой туристами, но являлась мощным инструментом поддержки туристической отрасли, которая далека от восстановления в условиях продолжающихся ограничений.



"В настоящее время по-прежнему отсутствует возможность формирования туристских продуктов и услуг по целому ряду зарубежных стран, нет возможности принимать иностранных туристов в России. Поэтому в 2021 году только данная программа позволила туроператорским компаниям прогнозировать туристический спрос в сфере внутреннего туризма и формировать предложения с его учетом, чтобы удержать доходность в пределах рентабельности", – говорится в обращении к правительству.



По мнению туроператоров, входящих в АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станет проведение в 2022 году акций в период с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. Для речных круизов программа кешбэка может также включать выезды туристов в мае, июне и сентябре. /TOURBUS.RU

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