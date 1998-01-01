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Осенний workshop «Турбизнес» продолжает соединять профессионалов российского туризма

Позади — успешные деловые встречи на Юге страны и в Поволжье, впереди — Урал и Западная Сибирь

Серия традиционных осенних workshop «Турбизнес», начавшаяся в сентябре, походит к зениту — ведущие туроператоры, отельеры, представители курортов и национальных офисов по туризму уже встретились с профессионалами туризма Юга России и Поволжья. На следующей неделе главное туристическое роудшоу страны продолжится в главных городах Урала и Западной Сибири - Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане и Тюмени.

Участники серии workshop говорят о высокой активности региональных турагентств, их интересе к получению самой свежей и достоверной информации во время мастер-классов и живому общению, по которому все так соскучились за время затянувшейся пандемии.

Вместе с тем, они отмечают сильное изменение всех без исключения региональных туристических рынков. Доля закрывшихся агентств достигает в регионах достигает уже 50%, в большинстве турфирм сокращён штат сотрудников, многие агентства отказались от офисов или перешли на формат коворкинга. Зачастую директора агентств совмещают функции менеджеров по продаже, рекламщиков и бухгалтеров.

Так, по словам директора самарской компании Astro Tour Наталья Помыкалова «ситуация на рынке сейчас нестабильная, работе мешают затяжное открытие границ, постоянно изменяющиеся правила въезда в те или иные страны, завышенные цены на некоторые направления, особенно га Египет».

Ирина Голованова, руководитель компании «Крылья Трэвел» из Йошкар-Ола отмечает: «Из-за опасений клиентов, что выезд из страны вновь закроют, падает глубина продаж, туры продаются в последний момент. Ёпри этом далеко не все туроператоры готовы сделать возврат по несостоявшимся ковидным турам».

Общие пожелания участников рынка хорошо сформулировала Наталья Меньшова из «Нижегородского путешественника»: «Мы хотим, чтобы не закрыли снова те страны, которые открыты. Чтобы не было новых ограничений. И чтобы открывались новые направления».

Как отмечают также региональные профессионалы туризма, в этом году в числе самых продаваемых направлений ожидаемо лидирует Турция. В списке бестселлеров также Крым, Абхазия, Египет, Куба, Доминикана.

Ожидания многих региональных агентств связаны и со смягчением правил въезда в ряд стран «зимнего солнца», и в первую очередь - в очень популярный у туристов Таиланд. А также с увеличением или открытием прямых полётных программ из регионов. В частности в Казани ждут расширения перевозки в Эмираты, открытия чартеров на вьетнамский остров Фунок и китайский Хайнань.

Среди российских экскурсионных направлений, по мнению профессионалов туризма из регионов, явный лидер этого года - Санкт-Петербург. Поэтому неудивительно, что Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга стал официальным партнёром осенней серии Workshop «Турбизнес».

Как отметил на днях глава комитета по туризму Северной столицы Сергей Корнеев, «Еще недавно 60% оборота Петербурга в сфере гостеприимства приносили иностранцы. Теперь же нам необходимо всячески развивать коллаборацию с соседями и привлекать россиян.

Мы знаем, как изменились предпочтения туристов: теперь чаще всего это небольшие группы, которые хотят путешествовать по своим программам, участвовать в авторских экскурсиях и т. д. И у нас таких предложений очень много».

Ведущие туроператоры, отельеры и турофисы ждут вас на продолжении главного регионального туристического роуд-шоу осени!