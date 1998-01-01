ВОЗ «постепенно решает большинство вопросов, касающихся вакцины «Спутник»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постепенно продвигается к решению вопроса, касающегося рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Об этом заявила сегодня на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, - информирует ТАСС.

"Мы близки к тому, чтобы решить несколько вопросов", - отметила она, отвечая на просьбу журналистов рассказать о сроках рассмотрения заявки по "Спутнику V". Как пояснила Шаиб, она "не знает сроков" такого рассмотрения, но это произойдет "на будущей неделе или позже". По ее словам, ВОЗ "постепенно решает большинство вопросов, касающихся этой вакцины".

Официальный представитель напомнила о том, что тема "Спутника V" поднималась также на брифинге, состоявшемся в ВОЗ в четверг. Тогда помощник генерального директора организации Марианджела Симао заявила, что процесс рассмотрения заявки по российской вакцине ранее "был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур". "Как только завершатся юридические процедуры, мы сможем возобновить процесс", - сказала она, добавив, что в ВОЗ ждут "полную информацию по данному досье" от заявителя - Российского фонда прямых инвестиций.

После этого, по словам г-жи Симао, будет необходимо решить вопрос о завершении инспекций на российских предприятиях. "Но я рада сообщить, что процесс близок к возобновлению", - отметила она.

На минувшей неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Подводя ее итоги на брифинге для журналистов 2 октября, он заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" этой международной структурой, устранены.

Как напомниют «Ведомости», российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и Всемирной организацией здравоохранения. Сертификация российского препарата была приостановлена в середине сентября. Тогда заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса объяснил, что инспекторы обнаружили несоответствие одной из фабрик, на которой производится «Спутник V», новой практике производства. Процесс был поставлен на паузу до тех пор, пока РФПИ не изменит производство надлежащим образом и не сообщит об этом ВОЗ.

Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Она стала первой официально зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Центр им. Гамалеи подал заявку на ее включение в перечень рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования в январе текущего года.

Для этого центр должен был передать международному медицинскому регулятору всеобъемлющее досье на препарат, а специалисты ВОЗ должны проинспектировать места его производства.

/TOURBUS.RU