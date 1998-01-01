Шри-Ланка начинает выдачу россиянам виз по прибытии

Вакцинированным любым российским препаратом теперь также не нужно сдавать ПЦР-тест по прилету в Коломбо

Как говорится в официальном письме Посольства Шри-Ланки, с 7 октября возобновлена выдача электронных виз, а также виз по прибытии для российских туристов в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала, - сообщает сегодня АТОР. Кроме того, полностью вакцинированным от COVID-19 россиянам не придется проходить карантин и сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии.

В протоколах, касающихся прибытия на Шри-Ланку привитых от коронавируса туристов, говорится, что Шри-Ланка признает любой тип вакцинации от COVID-19, принятый страной происхождения. Таким образом, въезжать на Шри-Ланку без карантина и тестирования ПЦР по прибытии могут граждане РФ, привитые любой российской вакциной при условии, что с момента завершения полной вакцинации прошло не менее 14 дней.

Перед посадкой на борт полностью вакцинированным путешественникам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до посадки. От тестирования освобождаются дети младше 2 лет.

Полностью вакцинированные путешественники освобождаются от получения обязательного местного страхового покрытия COVID-19. Тем не менее путешественникам понадобится комплексная туристическая страховка.

В аэропорту Шри-Ланки вакцинированные российские туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на английском языке (за исключением детей до 2 лет), прививочный сертификат на английском языке, заполненную форму медицинской декларации.

Согласно протоколам, полностью вакцинированным путешественникам не придется проходить повторные ПЦР-тесты уже будучи на отдыхе в стране. Привитые туристы могут самостоятельно организовать свое проживание, трансфер из аэропорта и местный транспорт.

Протокол въезда непривитых путешественников, а также тех, кто не прошел полный курс вакцинации, при этом не меняются. Им необходимо до отправления на Шри-Ланку на сайте www.visitsrilanka.gov.lk приобрести местную страховку от COVID-19 в размере $12 (сумма полиса ;50 тыс. сроком до одного месяца (включая детей младше 2 лет), а также оплатить ПЦР-тесты ($40 ) за себя и детей в возрасте 12-18 лет.

Также для посадки на борт потребуется отрицательный тест ПЦР не старше 72 часов или отрицательный результат экспресс-теста на антиген не старше 48 часов. Детям до 2 лет тестирование не нужно.

Бронировать отель таким туристам можно только из списка Level 1 Safe & Secure Certified, где предстоит провести 15 дней, за которые необходимо дважды пройти тестирование на COVID-19: в первый день и на 14-й день (дети до 12 лет от тестирования освобождены).

Напомним, что с 5 октября по решению Оперштаба на направлении Москва-Коломбо разрешено поставить по два рейса российского и ланкийского перевозчика. Сейчас из Москвы на остров летает прямой рейс Srilankan Airlines, а с 4 ноября к нему присоединится и «Аэрофлот».

/TOURBUS.RU