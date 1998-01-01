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Домодедово начало принимать рейсы казахстанского лоукостера FlyArystan/ Первый в истории Владивостока чартерный рейс вылетел в Египет/ Red Wings в 2021 году планирует вернуться к "допандемийному" пассажиропотоку

Домодедово начало обслуживать рейсы казахстанского лоукостера FlyArystan

Домодедово начало обслуживать регулярные рейсы казахстанского лоукостера FlyArystan, сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты будут выполняться из Караганды с частотой раз в неделю на Airbus A320.

FlyArystan — "дочка" казахстанского национального перевозчика Air Astana. В парке компании десять Airbus A320. Международная маршрутная сеть FlyArystan включает рейсы из Казахстана в Россию, ОАЭ, Грузию, Узбекистан и Киргизию.

Рейсы из "Домодедово" в Казахстан также выполняют Air Astana и S7 (в Нур-Султан и Алма-Ату), "АЛРОСА" (Байконур), следует из данных сайта аэропорта

Первый в истории Владивостока чартерный рейс вылетел в Египет

Авиакомпания AZUR air начала сегодня выполнять чартерные рейсы из Владивостока в Шарм-Эль-Шейх (Египет), сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Владивосток".

Никогда ранее рейсы в Египет из аэропорта Владивостока не выполнялись. Первый рейс на новом для аэропорта направлении был выполнен в пятницу.

Полеты на популярный египетский курорт планируются один раз в две недели на воздушных судах Boeing-767, ориентировочное время в полете — 12 часов 25 минут.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

Red Wings в 2021 году планирует вернуться к "допандемийному" пассажиропотоку

Авиакомпания Red Wings планирует пассажиропоток по итогам 2021 года на уровне 3 млн человек, что почти соответствует показателю за "допандемийный" 2019 год, сообщил журналистам гендиректор компании Евгений Ключарев.

В апреле прогноз пассажиропотока Red Wings был еще более оптимистичный — на уровне 4,4 млн человек. Но, как отметил Ключарев, выполнить план помешала приостановка авиасообщения с Турцией.

Он также добавил, что Red Wings подала заявку в Росавиацию и Минтранс на получение субсидий в 2022 году для поддержки 100 маршрутов компании.

/TOURBUS.RU