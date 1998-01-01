C 15 октября Индия возобновляет выдачу туристических виз

Индийские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают о том, что с 15 октября страна начинает выдавать туристические визы иностранцам. Однако на первом этапе въехать в Индию по туристической визе смогут лишь путешественники, которые прилетят на чартерных рейсах, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Иностранные граждане, которые прибудут в Индию на регулярных рейсах, могут получить туристическую визу с 15 ноября.

По информации СМИ, соответствующее решение о возобновлении выдачи туристических виз было принято на основе рекомендаций правительств штатов, заинтересованных в иностранных туристов. В этом списке в первую очередь регион Гоа, 90% иностранного турпотока до пандемии обеспечивали путешественники, прибывающие на чартерах.

При этом МВД Индии предупреждает, что иностранными туристами, перевозчиками, доставляющими их в Индию, и всеми другими заинтересованными сторонами должны соблюдаться все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения.

Индия приостановила выдачу туристических виз в марте 2020 года. В настоящее время Индия восстановила регулярное авиасообщение с 30 странами, включая РФ. Однако иностранцы с туристическими целями въехать в Индию не могут. Въезд пока возможен по деловой или медицинской визе.

Ранее в сентябре премьер-министр Индии Надера Моди также анонсировал, что первые 500 тыс. туристических виз после открытия границ будут выдаваться бесплатно. «Центральное правительство предпринимает шаги, чтобы вновь приветствовать иностранных туристов. Правительство приняло решение выдать 500 тыс. туристов бесплатные визы»,— объявил г-н Моди во время совещания с властями штата Гоа.

Как отмечает Times of India, в 2019 году Индию посетили 10 млн туристов, которые потратили в стране порядка $30 млрд. Однако пандемия коронавируса остановила международный туризм. По данным Федерации ассоциаций индийского туризма и гостеприимства (FAITH), почти 70% сотрудников туриндустрии страны остались без работы, среди туркомпаний много банкротств, а почти половина всех отелей и ресторанов Индии закрылись навсегда.

Напомним, что в январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва – Дели, их выполняют "Аэрофлот" и Air India. Однако туристические поездки в страну пока что запрещены.

Кроме того, Оперштабом на маршруте Москва – Дели с 5 октября разрешено 4 рейса в неделю, на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели, Санкт-Петербург – Гоа – по одному рейсу в неделю.

Чартерных рейсов в Индию, в том числе и в штат Гоа, решение Оперштаба не предусматривает.

/TOURBUS.RU