ЦИФРА НЕДЕЛИ: В этом году курорты Красной поляны посетили около двух миллионов туристов

"Четвертая международная конференция "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" стартовала 7 октября на горном курорте "Роза Хутор". Форум зарекомендовал себя в качестве ключевой деловой площадки для отрасли природной рекреации и туризма на особо охраняемых природных терриориях России", — сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Как отметил в приветствии участникам форума замглавы администрации Сочи Инна Петухова, во время пандемии коронавируса природный туризм стал пользоваться большим спросом, однако для сохранения экологии и природы поможет, по ее мнению, только законодательное регулирование вопроса.

По словам Петуховой, пандемия оказала существенное влияние, люди стали больше отдыхать на природе, и сейчас наряду с морем спросом пользуется отдых в горах, активно развиваются экотропы. "Если смотреть официальную статистику за последние пять лет в 1,6 раз возросли доходы бюджета местного уровня и региона", — добавила она.

Порядка двух миллионов туристов посетили горнолыжные курорты Красной Поляны в Сочи с начала 2021 года, это больше трети от всего турпотока в город за это время, сообщила таже замглавы администрации Сочи.

"Сочи всегда рад туристам. Если говорить о цифрах, то с начала года город посетили около 5,8 млн туристов, из них 2 млн – это гости горнолыжных курортов. Естественно, зимняя Олимпиада в Сочи и развитие горнолыжных курортов дали большой толчок и позволили привлекать много гостей", — сказала она.

Как рассказала г-жа Петухова, в июне-июле наблюдалась высокая загрузка горного кластера. "Это большая редкость, потому что, как правило, горный кластер загружается летом на 40-50%, а зимой на 90-100%. В этом году был ощутимый рост турпотока именно в первые два месяца лета. В августе мы заметили снижение из-за новых правил заселения в гостиницы, и горный кластер вновь получил только 40-50% загрузки. В сентябре вновь был рост", — пояснила она.

По прогнозам замглавы администрации Сочи, этой зимой горнолыжный кластер посетят около 4 млн туристов. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что курорт планирует принять по итогам года 6,8 млн туристов.

Напомним также , что, как мы сообщали ранее, «Роза Хутор» планирует открыть новый зимний сезон 17 декабря. В преддверии сезона на курорте проведены работы по улучшению горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес».

Курорт расширит и зону катания на самом популярном и живописном Южном склоне еще на 2,6 км, где на высоте более 1970 метров над уровнем моря проложена новая живописная трасса среднего уровня сложности.

/TOURBUS.RU