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07 октября
Греция отменяет ряд ограничений для вакцинированных туристов
Для COVID-free-заведений по всей Греции отменяются квоты на число посетителей и запрет на развлекательные мероприятия
Правительство Греции представило новую «дорожную карту», предусматривающую отмену ограничительных мер для вакцинированных даже в «красных» регионах, где фиксируется рост случаев COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров.
Напомним, что, что еще 30 сентября в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции в четырех регионах «красной зоны» (в Салониках, Халкидиках, Килкисе и Ларисе) были введены местные локдауны, которые с 9 октября будут фактически преращены.
Теперь в заведениях общепита и других закрытых заведениях, работающих по принципу COVID-free во всех регионах страны, снимаются все ограничения на музыку, развлечения и мероприятия и нормы по количеству посетителей. При этом персонал будет соблюдать все санитарные протоколы и носить маски. А вот посетителей от этого избавят.
Для смешанных пространств, где собираются и привитые, и не имеющие иммунитета от ковида, сохраняются текущие ограничения. Находящиеся в них вакцинированные люди должны носить маски и соблюдать все меры защиты.
При этом греческие власти сохранят действующую цветовую классификацию для регионов на эпидемиологической карте страны. Так, по-прежнему, будут выделяться «красные» области, чтобы информировать граждан о необходимости соблюдать на этих территориях меры защиты: носить маску, использовать антисептик и соблюдать соцдистанцию.
По планам правительства, объявленные протоколы будут действовать в течение 15 дней, и в этот период они будут сбалансированы. По заявлению главы минздрава Таноса Плевриса, теперь будут приниматься меры, которые приведут к нормализации жизни. Он также подчеркнул, что в перспективе все существующие ограничения будут обновлены и упрощены.
Напомним, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.
В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.
Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.
Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.
/TOURBUS.RU
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