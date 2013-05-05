Майя Ломидзе: «Нынешний год год может стать рекордным для внутреннего туризма»

Прогнозируемый прирост турпотока по основным туристическим регионам России по итогам 2021 года может составить около +20% по сравнению с 2019 годом. Об этом в ходе сегодняшней онлайн-конференции Travelpayouts Affiliate Summit сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

По данным, озвученным спикером, только в 11 востребованных туристических регионах РФ совокупный турпоток за прошедшие 9 месяцев составил около 58 млн поездок (при этом часть данных по ряду регионов известны только за полгода, так что в действительности цифра больше). По отдельным регионам показатели уже сейчас сопоставимы с уровнем 2019 года, по Крыму допандемийные показатели превышены уже на 25%.

Преимущественная востребованность внутреннего туризма в условиях пандемии наглядно демонстрируется и показателями авиаперевозок. Так, по итогам 87 месяцев 2021 года число обслуженных на внутренних авиалиниях пассажиров выросло до 118 млн.

Многие регионы, по словам г-жи Ломидзе, на фоне внезапно выросшего спроса уже столкнулись с острыми проблемами нехватки качественной инфраструктуры, а также персонала в туристической и гостиничной отраслях.

Факторами, повлиявшими на резко повысившийся внутренний спрос, стали не только закрытые границы, но и программа туристического кешбэка, запущенная Ростуризмом и НСПК, а также появление чартерной перевозки туроператоров на российских направлениях.

На фоне повышенного спроса, особенно усилившегося в премиальном сегменте (в связи с закрытием множества зарубежных направлений, в российских отелях и санаториях выросли и цены на размещение и услуги. Это отразилось в росте объема выручки российских объектов размещения уже во втором квартале 2021 года: в зависимости от вида и категории объекта (отели, хостелы, санатории и пр.) аналогичные показатели 2019 года превышены на 11,3 -13,6%.

Что касается финансовых последствий перераспределения потоков для отрасли организованного туризма, то, как отметила Майя Ломидзе, общая доходность турбизнеса упала как минимум на 40%.

Маржинальность внутреннего туризма для туроператоров по-прежнему остается низкой. Несмотря на выросшие количественно объемы отправки туристов внутри России, для большинства компаний доходы от этого вида бизнеса едва позволяют поддерживать рентабельность. В то же время высокомаржинальный въездной туризм сейчас в России как отрасль и вид бизнеса практически отсутствует.

В целом, по прогнозам АТОР, по итогам 2021 года объемы туристического турпотока в традиционно популярных курортных и экскурсионных регионах России могут превысить допандемийные показатели 2019 года на +20%. Таким образом, текущий год может стать рекордным для внутреннего туризма.

В 2022 году, подчеркнула Майя Ломидзе, также прогнозируется высокая популярность внутреннего туризма в РФ. Тем не менее, по прогнозам АТОР, снижения цен внутри России ждать не стоит: пандемия и ее специфическая экономика с высокими издержками и невозможностью долгосрочного планирования, будет в основном диктовать повышение тарифов.

/TOURBUS.RU