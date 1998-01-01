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«Аэрофлот» перестал возвращать часть сборов при возврате билета

Авиакомпания объяснила свое решение компенсацией фактических затрат

Компания «Аэрофлот» больше не возвращает часть сборов при возврате билета, говорится на сайте авиакомпании в разделе «Дополнительные сборы». Перевозчик объяснил это решение тем, что возврат сборов может принести убытки компании, - сообщает газета «Ведомости».

Новые правила начали действовать с 28 сентября. В «Аэрофлоте» пояснили РБК, что компания платит за использование внешних систем при оформлении билетов. «Эти затраты становятся убытком в случае возврата авиабилета. Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили изданию в «Аэрофлоте».

Согласно информации на сайте, авиакомпания взимает сбор:

270 руб. при покупке билета на внутренний рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;

€3,90 при покупке билета на международный рейс по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»;

€8,50 при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж.





Также дополнительно оплачивается покупка билета с вылетом из Китая, если он был приобретен не в России и не в Китае ($100). Помимо этого дополнительно придется заплатить и за возможность купить билет с маршрутом из пунктов России, если билет покупался не в России ($10). Возможность купить билет на рейс из пунктов Европы до пунктов Китая (при перевозке в одну сторону) будет стоить €20, если билет приобретался за пределами России и Китая.

«Для билетов, приобретенных с 28 сентября 2021г., при добровольном отказе пассажира от всей перевозки или ее части указанные сборы не подлежат возврату», — говорится на сайте авиакомпании.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительстве идет работа над стратегией стабилизации финансового положения «Аэрофлота», сообщал «Интерфакс».

Месяц назад стало известно, что «Аэрофлот» и правительство сформировали программу стабилизации, но на данный момент ни одна мера поддержки из этого плана в компании не востребована, отмечают «Ведомости».

/TOURBUS.RU

