Новости Абу-Даби признал «Спутник» Теперь привитые россияне могут въехать в эмират без обязательного 10-дневного карантина

Власти Абу-Даби официально признали российскую вакцину «Спутник V» и соответственно прививочные сертификаты вакцинированных этим препаратом. Теперь привитые туристы могут въехать в эмират без обязательного 10-дневного карантина (который сoхранялся здесь, в отличие от соседнего Дубая). Для туристов без прививки необходимость прохождения карантина сохраняется, - сообщает АТОР. По информации ассоциации, теперь подготовку к путешествию в Абу-Даби необходимо начать с регистрации в приложении ICA UAE Smart . Там нужно будет заполнить форму Register Arrivals Form (форма регистрации лиц, пребывающих в эмират), а также загрузить сертификат о вакцинации (PDF-версия) для проверки. После заполнения туристу придет СМС с подтверждение регистрации и результат проверки сертификата о вакцинации, а также ссылка на загрузку приложения Alhosn app, которое позволяет пользователям подтвердить результаты тестирования и статус вакцинирования при посещении общественных мест в Абу-Даби. Напомним, доступ в большинство общественных мест возможен только для полностью вакцинированных посетителей. Для въезда в Абу-Даби вакцинированным также потребуется ПЦР-тест, его нужно сделать не позднее 48 часов до вылета. От сдачи теста освобождаются дети до 12 лет. После прибытия в Абу-Даби туристы получают унифицированный идентификационный номер от миграционной службы аэропорта, через приложение ICA UAE Smart app или через сайт ica.gov.ae. Это необходимо для завершения регистрации в приложении Al Hosn. Также по прилету будет необходимо сделать ПЦР-тест в аэропорту Абу-Даби. Тест бесплатный. Ожидать его результаты можно в отеле (готовность порядка 90 минут). Если тест отрицательный, приложение Al Hosn автоматически покажет «зеленый статус». Дети до 12 лет и лица, имеющие медотвод от вакцинации, могут не делать ПЦР-тест после прибытия. Поскольку Россия относится к «красному» списку стран, российским туристам нужно сдать еще два (уже платных) теста на 4-й и 8-й день пребывания (считая день прилета). Не позже чем за 72 часов до обратного вылета нужно сдать еще один ПЦР-тест, однако туристы могут воспользоваться тестами, которые были сданы на 4-й или 8-й день при условии их актуальности. Полностью вакцинированным туристам, прибывающим в Абу-Даби из Дубая или другого эмирата, необходимо следовать таким же правилам. Нужно загрузить приложение ICA app, пройти регистрацию, загрузить приложение Al Hosn app, которое служит «зеленым пропуском» ко всем достопримечательностям Абу-Даби. При этом в АТОР отмечают, что, согласно правилам, вступившим в силу с 19 сентября, путешественникам из других эмиратов больше не нужно делать ПЦР-тест при въезде в Абу-Даби. /TOURBUS.RU

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