TUI Group стремится сократить объем задолженности

TUI Group, крупнейший туроператор Европы, намерен разместить акции примерно на 1,1 млрд евро, чтобы сократить объем задолженности.

Компания предложит 523,5 млн новых акций по подписке, стоимость за бумагу составит 2,15 евро, что представляет собой скидку в размере 35,1% к теоретической цене без права на покупку новых акций, говорится в сообщении TUI, на которое ссылается «Интерфакс».

Также компания сообщила, что ее крупнейший акционер Unifirm Ltd. подпишется на ее новые ценные бумаги. "Компания намеревается использовать чистые поступления от предложения для сокращения затрат на выплату процентов и чистой задолженности", — говорится в сообщении TUI.

Напомним, что компания Unifirm, принадлежащая семье бизнесмена Алексея Мордашова, сейчас владеет 32% акций туроператора, но ожидается, что эта цифра может увеличиться до 50%.

Туроператор также обнародовал обновленные результаты за третий финансовый квартал в преддверии завершения 2021 фингода. Как говорится в сообщении TUI, ее выручка в третьем финквартале увеличилась до 650 млн евро с 248 млн евро за предыдущий финквартал.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличился до 748 млн евро по сравнению с 578 млн евро за предыдущий квартал.

Акции TUI в ходе торгов во Франкфурте сегодня дешевеют на 0,3%. Капитализация компании с начала года выросла на 18,1%.