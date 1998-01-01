Новости В Польше и Чехии — резкий рост заболеваемости коронавирусом Несмотря на тревожные данные, новых ограничений в двух восточноевропейских cтранах пока что вводить не планируется

В Польше за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 70%, сообщают европейские СМИ со ссылкой на польский Минздрав, - информирует сегодня «Интерфакс». За минувшие сутки в стране выявили более 2 тыс. случаев заражения COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краски, четвертая волна пандемии коронавируса ускоряется, а темп вакцинации в стране замедлился. "Сегодняшние данные о приросте новых случаев — это очень быстро мигающий красный светофор. Этот тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, так как четвертая волна очевидно ускоряется, в особенности в тех регионах, где число вакцинированных самое низкое", — сказал г-н Краска. При этом, он указал, что правительство пока не планирует возвращать ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии. За время пандемии в Польше зафиксировали более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 тыс. из них имели летальный исход. В соседней Чехии также зафиксировали крупнейшее за четыре месяца число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за 24 часа, сообщают в среду чешские СМИ. Впервые с 18 мая этого года в стране было зафиксировано свыше одной тысячи случаев заражения COVID-19: за 5 октября было выявлено 1 108 новых случаев. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что, несмотря на рост заболеваемости с августа, в стране не будут менять, ужесточать или смягчать меры по борьбе с коронавирусом в ближайшем будущем. По словам руководителя чешского Института информации и статистики в сфере здравоохранения Ладислава Душека, к октябрю в стране могут выявлять по 2 тыс. новых случаев заражения ежедневно, если ситуация не изменится. За весь период пандемии в Чехии выявили более 1,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 30 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получили 5,98 млн человек — больше половины населения. Напомним, что въезд россиян с туристическими целями в Польшу и Чехию пока что запрещен, и визы в эти страны не оформляются. Между тем, Россия с 27 августа сняла ограничения на регулярные и чартерные полёты в Чехию, введенные ранее в связи с ситуацией с коронавирусом. /TOURBUS.RU

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