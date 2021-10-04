Новости Friday.Travel (ранее - «Санрайз тур») прекратил деятельность Из-за банкротства турагенства, чья история связана с закрытым 6 лет назад туроператором «Санрайз», могут пострадать несколько сотен туристов

Турагентство Friday.Travel, ранее известное на рынке как «Санрайз Тур», сообщило о приостановке деятельности и начале процедуры банкротства . Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам ООО «Санэкспресс», - сообщает Ассоциация туроператоров. Ранее на сайте Friday.Travel появилось сообщение о приостановке деятельности: «В связи с невозможностью исполнения обязательств, с 04.10.2021 ООО «Санэкспресс» вынуждено приостановить деятельность. По несостоявшимся турам направлять обращения по почтовому адресу: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, комната 9 ЭТ/ПОМ 11/II». Сообщается, что Friday Travel (ООО «Санэкспресс») было одним из франчайзинговых агентств, входившим в розничную сеть туроператора «Санрайз Тур». В 2015 году, незадолго до того, как «Санрайз» утратил туроператорский статус, Friday Travel стало независимым, но продолжило работу под прежней торговой маркой «Санрайз Тур». У компании - два офиса продаж в Москве, а также онлайн-сервис поиска туров. Напомним, что с банкротством туроператора «Санрайз» была связана громкая история с расследованием в 2012-2016 гг. офшорных схемам ведения бизнеса компании, что в итоге привело к аресту гендиректора компании Дмитрия Мазурова. В 2016 году он за неуплату налогов на сотни миллионов рублей был приговорен к достаточно суровому реальному сроку — трем годам колонии общего режима. Сейчас, по подсчетам АТОР, пострадавшими могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через Friday.Travel. Ситуация осложняется тем, что агентство не выходит оперативно на связь. «Туристам надо связаться с агентом, чтобы понять, что именно случилось с их турами – то есть перечислены ли деньги туроператору и в каком объеме. Если за тур внесена только часть, можно задать ему вопрос, как произвести доплату напрямую. Надо следовать рекомендациям и инструкциям агента по возврату – как подать заявление, в какие сроки и т. д. Заявление на возврат можно подать как лично, так и почтой. При почтовом отправлении необходимо использовать формат заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения», – говорит руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. В ЕГРЮЛ, по информации АТОР, есть несколько юрлиц с наименованием «Санэкспресс», в том числе два уже не действующих. Генеральным директором двух действующих компаний: ООО «Санэкспресс» и ООО «Санэкспресс – Гипермаркет туров» является Шалва Чхенкели. Совладелец первой компании (доля 50%) – Малхази Девдариани, второй (тоже 50%) – Анна Скляр. Данных о проблемах со счетами у ООО «Санэкспресс – Гипермаркет туров» нет. По итогам прошлого года у компании есть отчетность о чистой прибыли в размере 404 тыс. руб. (4,8 млн в 2019 г.), а чистые активы юрлица оцениваются в 7,4 млн руб., - отмечают в ассоциации. /TOURBUS.RU

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