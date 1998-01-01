Российский туррынок остается для Шарджи приоритетным

Вчера в отеле Four Seasons состоялась первая после начала пандемии московская встреча прибывшего в российскую столицу директора Управления по туризму Шарджи Хамида Джасима Аль Мидфа и представителей туристической прессы. В ходе разговора г-н Хамид отметил, что российский рынок всегда был и продолжает оставаться для эмирата одним из самых приоритетных.

По его словам, туристическая отрасль страны возрождается, а турпотоки из разных стран растут. Так, в 2019 году общее количество российских туристов составило 354 тысяч. В прошлом - примерно 117 тысяч. Как отметил г-н Хамид, «Сегодня наша приоритетная задача - достичь в 2022-ом году показателей допандемийного 2019-го года. В настоящее время россияне составляют примерно 20 % от всех иностранных туристов, отдыхающих в Эмирате».

Как отметил также спикер, «Наш эмират выбирают в основном те, кто хочет получить отличный пляжный и культурный отдых по приемлемым ценам. Расположенный между тремя континентами, наш эмиратом является единственным, имеющим выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Арабский залив) побережья Аравийского полуострова. Мы давно зарекомендовали себя не только как отличное место для пляжного отдыха, но и как культурная столица страны.

У нас все время появляется много новых площадок, интересных локаций. В Шардже сконцентрировано 50% всех музеев Арабских Эмиратов и недаром в 1998 году ЮНЕСКО признал наш эмират Культурной столицей арабского мира. Заслуживают интереса наши музеи каллиграфии, внедорожников, старинных автомобилей, Исламской цивилизации, Дом Мудрости и др.».

Также на встрече было отмечено, что в этом сезоне особое внимание уделено Восточному побережью эмирата. Так, древний Хор-Факкан, известный с XVI столетия, будет интересен любителям пляжного отдыха, а город Кальба может привлечь тем, что здесь находится один из старейших мангровых лесов на Аравийском побережье.

Для россиян посетить Шарджу достаточно просто - напрямую из Москвы в Эмират летают самолеты авиакомпании Air Arabia. При въезде надо предъявить «свежий» ПЦР-тест, а по прибытии тест будет проведен повторно – до выяснения его результатов нужно соблюдать изоляцию.

/TOURBUS.RU