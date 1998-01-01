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Власти Марокко неожиданно ввели запрет на прямое авиасообщение с Россией

До сих пор "Аэрофлот" и Royal Air Maroc совершали прямые рейсы из Москвы в Касабланку

Власти Марокко с 5 октября временно остановили прямое авиасообщение с Россией, сообщило вчера вечером посольство РФ в этой стране. «Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября сего года приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко. Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают дипломаты, перелеты транзитом через третьи страны под эти ограничения не подпадают. В сообщении дипмиссии не поясняются причины такого решения властей Марокко.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Марокко с 10 июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до сегодняшнего дня выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc.

По данным сайта "Аэрофлота", после 5 октября рейсы из Москвы в Касабланку будут выполняться вместе Air France с пересадкой в Париже. Полеты будут ежедневными, - сообщает «Интерфакс».

Российским туристам с прививкой "Спутником V" можно посетить страну без карантина при предъявлении сертификата о вакцинации (после второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней). Для непривитых (или с неполной вакцинацией) обязателен 10-дневный карантин за свой счет в отелях-обсерваторах со сдачей платного теста на 9-й день. Дети возрастом от 12 до 18 лет могут въехать без карантина, если путешествуют с полностью вакцинированными сопровождающими.

Для въезда в Марокко российским гражданам не нужна виза.

Отметим также, что еще в августе власти Марокко решили ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса из-за увеличения количества новых случаев заражения COVID-19.

Принятые тогда меры включают комендантский час с 21:00 до 05:00 утра, заполняемость общественного и туристического транспорта, кафе, ресторанов, бассейнов ограничена до 50% мест, заполняемость отелей ограничена 75%.

Кроме того для передвижения между крупными городами требуется сертификат о вакцинации или специальное разрешение от местных властей.

/TOURBUS.RU