Хорватия отменила ПЦР-тесты для вакцинированных российских туристов

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, по информации Представительстве по туризму Республики Хорватии в России, наша страна исключена из списка стран Хорватского института общественного здравоохранения, к которым применяются особые эпидемиологические меры.

Таким образом, с 1 октября для россиян, привитых или переболевших COVID-19, было отменено требование об обязательном предоставлении результатов ПЦР-теста или теста на антигены до отправления в Хорватию. Соответственно, для въезда в Хорватию указанным категориям пассажиров понадобятся сертификат о вакцинации или справка о перенесенной коронавирусной инфекции с Госуслуг.

Требования о ПЦР-тесте на ковид сроком не старше 72 часов с момента тестирования (момента взятия биоматериала) или теста на антигены не старше 48 часов (с момента тестирования до прибытия в пункт пересечения) сохраняются для российских путешественников, не прошедших вакцинацию или не болевших коронавирусом.

Как и прежде, от тестирования на COVID-19 освобождены дети до 12 лет при условии, если у их родителей/опекунов/сопровождавших есть отрицательный ПЦР или антиген-тест, сертификат вакцинации или свидетельство выздоровления.

В Представительстве по туризму Республики Хорватии напомнили, что что из российских вакцин в Хорватии признается лишь «Спутник V». Сертификат или справка о вакцинации от COVID-19 должна быть не старше 365 дней с момента получения двух доз. Если турист вакцинирован другими российскими препаратами, то им все равно придется делать ПЦР- или антиген-тест до отъезда.

Сертификаты и документы должны быть на английском языке, с указанием данных туриста (ФИО, данные заграничного паспорта и т.д.).

Также Хорватия смягчила требования к подаче документов на национальную визу. Теперь лицам, которые путешествуют в Хорватию с целью туризма, нужно представить только подтверждение бронирования или оплаченного проживания в отеле, кемпинге, частных апартаментах или арендованном судне и других видах туристических объектов или являются владельцами недвижимости.

Прежде действовало требование об обязательном подтверждении именно оплаченного проживания .

По-прежнему остается рекомендацией заполнение формы EnterCroatia на этом сайте, это упрощает прохождение пограничного контроля в Хорватии.

В настоящее время в Хорватию летают 4 российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и NordWind. Из Москвы до конца октября доступны прямые рейсы в Пулу, Сплит и Дубровник. Рейсы в Загреб стоят в расписании «Аэрофлота» и NordWind и в зимнем расписании.

Напомним, что ранее мы сообщали, что российским туристам стали доступны и вакцинные туры в Хорватию, где предлагают привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson& Johnson/Janssen.

Туристы могут сделать прививку от COVID-19 бесплатно во многих городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях. Делать прививку лучше по предварительной записи, при себе нужно иметь загранпаспорт.

/TOURBUS.RU