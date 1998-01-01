В этом году впервые пройдет осенний «Интурмаркет»

Как сообщили нам в компании-организаторе, «Туристическая выставка «Интурмаркет» 18-20 ноября пройдет в Ялте в новом формате и под названием «Интурмаркет.Осень». Форум подтвердит позиции ведущей экспертной и дискуссионной площадки по внутреннему и въездному туризму. Часть мероприятий состоится в режиме онлайн».

«Мы договорились с учредителями «Интурмаркета», что выставка в новом «осеннем» формате ежегодно будет проходить в Крыму, обеспечивая возможность ранних продаж и определения тенденций следующего сезона. Обязательное условие проведения форума – соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора», – расскал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По словам директора «Интурмаркета» Ольги Хоточкиной, «принимая решение о проведении выставки в Крыму, во главу угла ставились синергия опыта команды форума, огромный потенциал туристического рынка Крыма и экспертность сотрудников министерства курортов и туризма республики».

Как отметила г-жа Хоточкина, с учетом этих факторов новый проект, безусловно, обречен на успех.

Как напомнили в пресс-службе форума, выставка «Интурмаркет» проводится с 2006 года. В 2021 году на площадке мероприятия было представлено более 890 участников из 12 стран и 72 регионов России. За три дня работы выставку посетили около 14 тыс. специалистов туриндустрии.

Деловая программа включала выступления 190 спикеров на более 100 мероприятиях, с трансляцией в прямом эфире на профессиональную аудиторию более 100 тыс. человек на порталах профильных общественных организаций, а также в Youtube и соцсетях выставки.

Следующая весенняя выставка «Интурмаркет», как и планировалось, состоится 12-14 марта 2022 года в ЦВК "Экспоцентр".

/TOURBUS.RU