Новости В новой Госдуме появится отдельный комитет по туризму Ожидается, что создаваемый Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры возглавит представитель партии «Новые люди»

В Госдуме 8-го созыва будут работать 32 комитета, заявил руководитель временной депутатской рабочей группы Александр Жуков по итогам первого заседания, - сообщает «Интерфакс». «Предлагается создать 32 комитета Государственной Думы. Увеличение количества комитетов связано с тем, что по предложению нашей временной рабочей группы структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти", — сказал г-н Жуков журналистам в понедельник. Как уточнили в пресс-службе Жукова, в числе прочих будет создан Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Напомним, что в Госдуме прошлого созыва существовал общий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Его возглавлял Борис Пайкин, который занял эту должность в июле 2020 года вместо Михаила Дягтерева. Как сообщает между тем РБК, ожидается, что созданная при активной поддержке властей и впервые прошедшая в Думу пятая партия «Новые люди», как предполагается, получит комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. При этом, как отмечают профильные СМИ, по мнению вице-президента объединения предпринимателей «Опора России» Алексея Кожевникова, смена руководства может затормозить многие начатые процессы г-ом Пайкиным положительные процессы в деле совершенствования туристического законодательства: «Придется снова погружать человека в нашу непростую повседневную жизнь. Законодательство явно отстает от реалий туротрасли и не отвечает цели создания конкурентного продукта, а также увеличения доходности инвестора от вложений в туристическую инфраструктуру. Ждем назначения и начнем работать. Промедление в этой работе будет тормозом в развитии отрасли – на показатели нацпроекта нам будет не выйти к 2030 году»,. В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отмечает, что «Де-юре - отдельное министерство туризма, о чем долгие годы говорят на рынке, создано не будет, но де-факто внимание к сфере будет уже другим. Это очень хорошо, туризм будет в приоритете, а не после других направлений. Смена руководителей происходит каждый новый созыв в Думе и не только там. Будем взаимодействовать с теми, кто избран. Г-н Пайкин, несмотря на короткий срок, оставил самые добрые впечатления и разрешил многие вопросы, хотя не был профильным специалистом в туризме. Надеемся, что и в дальнейшем ситуация будет улучшаться». /TOURBUS.RU

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