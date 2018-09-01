С 6 октября российские туристы смогут посещать Катар

Как сообщил вчера наш портал, Минздрав Катара с 6 октября разрешил въезжать в страну привитым российской вакциной «Спутник V». При этом сообщалпсь, что, несмотря на наличие прямого ависообщение между Москвой и Дохой, пока что султанат для наших туристов закрыт. Однако, как сообщает АТОР со ссылкой на Офис по туризму Омана, с 6 октября Россия будет также переведена в «зеленый» список стран, что позволит российским вакцинированным туристам отправиться в Катар.

Как пояснили в турофисе, россиянам для въезда в Катар потребуется сертификат о вакцинации «Спутником V» (другие российские вакцины не признаются), действительный не более 1 года с момента получения второй дозы, с указанием QR-кода, имени и фамилии (должны совпадать с заграничным паспортом), даты проведения вакцинации (даты введения двух доз), названия вакцины, серийного номера партии данной вакцины. Все документы должны быть на английском языке.

Помимо сертификата потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом, действительный не более 72 часов на момент прибытия в Катар. Тест должен быть сделан в аккредитованных российскими властями медицинских учреждениях.

Также необходимо будет иметь при себе тест на антитела с положительным результатом, сделанный не далее, чем за 30 дней до поездки в Катар. И спустя не менее 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Важно: нужен тест на специфические антитела после прививки, а не после болезни.

От теста на антитела освобождаются те туристы, кто на момент въезда в Катар полностью вакцинирован «Спутник V» (2 дозы) плюс как минимум одной дозой Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Максимум за 71 час и минимум за 24 часа до въезда в страну необходимо зарегистрироваться на этом сайте и загрузить необходимые документы (ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, тест на антитела).

По прибытии в аэропорт Дохи необходимо установить и активировать приложение EHTERAZ (в Google Play или Apple App Store) на своем телефоне (приложение возможно установить на международную или местную сим-карту) на каждого взрослого туриста (дети добавляются в приложение к одному из родителей).

Перед поездкой также необходимо заполнить, распечатать и подписать форму на каждого участника поездки, в том числе детей.

Детям до 4 лет в сопровождении полностью вакцинированных одного или двух родителей/членов семьи предъявление ПЦР-теста и теста на антитела не потребуется.

Детям от 4 до 12 лет в сопровождении полностью вакцинированных одного или двух родителей/членов семьи потребуется ПЦР-тест, но тест на антитела будет не нужен.

На детей от 12 лет и старше распространяются все условия въезда, как и для взрослых.

/TOURBUS.RU