«Марка качества «Visit Petersburg» вызвала ажиотажный интерес

Новый ежегодный конкурс правительства Петербурга «Марка качества «Visit Petersburg» стартовал в августе этого года, однако из-за наличия большого числа желающих принять участие в одном из главных мероприятий индустрии гостеприимства организаторы приняли решение продлить приём заявок до 22 октября, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Конкурс «Марка качества «Visit Petersburg» проводится как форма поощрения для предпринимателей за заслуги в сфере туризма перед Петербургом. На получение «марки качества» в соответствующих категориях могут претендовать средства размещения и заведения общественного питания, наземный и водный транспорт, туроператоры, экскурсоводы и гиды-переводчики.

Итоги конкурса подведёт специальная комиссия из представителей администрации Петербурга, экспертов туристской отрасли и профильных высших учебных заведений - результаты станут известны в конце ноября.

Победители и призёры во всех номинациях получат почётные дипломы, которые будут вручены им на торжественной церемонии награждения с участием членов правительства Петербурга, представителей туристского бизнеса и экспертов отрасли.

«Правительство города предпринимает все возможные меры по поддержке сферы туризма. – говорит председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. - Среди них – городские оффлайн- и онлайн-мероприятия, информационная кампания по популяризации туристских возможностей Петербурга среди российских и зарубежных граждан, и т. д. Конкурс «Марка качества «Visit Petersburg» также является мерой поддержки индустрии гостеприимства, поскольку качество услуг сегодня весомый аргумент в борьбе за привлечение туристов».

По его мнению, масштабное информирование потенциального туриста во возможностях отдыха в городе на Неве ведет к тому, что «уже сейчас мы формируем отложенный спрос».

Глава комитета отметил, что для организаций сферы гостеприимства участие в конкурсе «Марка качества «Visit Petersburg» - отличный повод заявить общественности о себе и общих с городом достижениях.

Как подчеркнул входящий в состав комиссии, определяющей лучших, президент некоммерческого партнерства развития индустрии питания и гостеприимства «Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада» Леонид Гарбар, «для любого кафе или ресторана важно получение признания со стороны туристического сообщества». «Сфера гостеприимства давно и традиционно работает в связке с туристической, - пояснил он. – Они помогают и дополняют друг друга в обслуживании гостей. Поэтому вполне логично, что к участию в этом конкурсе привлечены и заведения системы общественного питания. И они с удовольствием принимают в нем участие».

Что касается статистики, то пока ее нет: конкурс проводится впервые, а поскольку в настоящее время не закончен прием заявок, говорить о каких-либо показателях рано. Заявки на участие по-прежнему принимаются на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru, а еще месяц (вплоть до 23 ноября) уйдет на проверку и отбор лучших. Окончательно победителей назовут, скорее всего, только в декабре.

/TOURBUS.RU