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Катар начинает принимать вакцинированных «Спутником»

Авиасообщение между Москвой и Дохой началось еще в марте, однако туристов страна пока что не принимает

Минздрав Катара обновил правила въезда в страну для иностранных граждан, с 6 октября вакцинированные "Спутником V" россияне смогут посетить эмират, если дополнительно сделают экспресс-тест на антитела, сообщает газета The Peninsula Qatar, на которую сегодня ссылается «Интерфакс».

"Минздрав Катара добавил китайскую вакцину Sinovac и российскую "Спутник V" в список "условно утвержденных вакцин". Гражданам, привитым от коронавируса этими препаратами, перед поездкой в Катар необходимо сдать экспресс-тест на антитела. Кроме того, с момента окончания полного курса прививок должно пройти не менее двух недель. Обновленные правила вступают в силу с 6 октября", — пишет издание.

Как отмечает газета, приезжающие должны предоставить оригинал сертификата вакцинации на арабском или английском языках.

Кроме того, министерство отменило ПЦР-тестирование для граждан и резидентов Катара, которые планируют выехать в страны "зеленого списка". Однако им нужно пройти ПЦР-тестирование в течение 36 часов после прибытия в Доху.

"Минздрав Катара ликвидировал "желтый список" стран, теперь страны делятся по эпидемиологической ситуации с COVID-19 на "зеленый список" (безопасные для посещения), "красный список" и "исключительно красный список", туда вошли Индия, Филиппины, Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, Кения и Судан", — пишет издание.

Прибывающим из стран, занесенных в "красную" и "исключительную красную зоны", необходимо до прибытия в Катар, помимо тестирования, заполнить анкету либо на сайте Минздрава, либо в приложении Ehteraz не позднее, чем за три дня до прибытия.

Гражданам из "исключительно красного списка", а также непривитым путешественникам придется соблюдать семидневный карантин в отеле. Им нужно пройти дополнительный ПЦР-тест на шестой день карантина.

Как напоминает «Интерфакс», в настоящее время в Катаре одобрены вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Россия и Катар возобновили международное авиасообщение в начале года, однако въезд разрешен только для дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих.

Туристов эмират пока что не принимает, однако можно использовать аэропорт Дохи для транзитных перелетов. Между тем, ранее появлялась информация, что Катар готовится к тому, чтобы начать принимать российских туристов.

Авиакомпания Qatar Airways cо 2 марта летает из Дохи в Москву, при вылете из России у пассажиров просят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Полеты выполняются в аэропорт Домодедово трижды в неделю на самолете Airbus A320, рассчитанном на 132 пассажира.

/TOURBUS.RU

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