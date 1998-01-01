Новости Названы лауреаты премии Правительства в области туризма за 2021 год Среди получивших высокую награду — руководители и топ-менеджеры компаний «Академсервис», «Анекс Тур», «Экспотур» и «Профи.Трэвел»

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии 2021 года в области туризма, сообщается на официальном правительственном портале. «Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства. Помимо почетных знаков и дипломов, лауреатам полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей», - отмечается в тексте сообщения пресс-службы Кабинета министров. Среди награжденных - руководители туроператора «Академсервис» гендиректор Леонид Исакович и еще четыре топ-менеджера компании) – за многофункциональный 30-летний проект комплексного обслуживания туристов на рынке въездного и внутреннего туризма; Александра Дмитриева, Яна Муромова, административный директор и заместитель генерального директора туроператора «Анекс Тур» соответственно – за проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Отдых без границ»; Ольга Хоточкина, исполнительный директор компании «Экспотур» (выставка «Интурмаркет»), Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR – за проект «Пора путешествовать по России»; Алексей Венгин, генеральный директор компании «Профи.Трэвел» – за создание онлайн-выставок «Знай Наше» и Russian Expo Days. Также премии получили Сергей Самойленко, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии – за проект визит-центра «Вулканариум» в Камчатском крае; Вера Истомина, индивидуальный предприниматель, Михаил Ушаков, президент НАИТО – за проект RussiaTravel.club; Баирма Жалсараева, генеральный директор компании «Солонго», Любовь Пластинина, менеджер по туризму Центра старообрядцев, Светлана Цыбикдоржиева, генеральный директор компании «Жассо Тур» – за проект «Бурятия больше, чем Байкал»; Коллектив частного «Музея станка» – за проект «Мультимедийный музей станка» в Тульской области. Полный текст распоряжения о награждениях — здесь. Медиахолдинг «Турбизнес» поздравляет коллег и партнеров с заслуженной наградай и желает им дальнейших успехов и новых интересных проектов!

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка