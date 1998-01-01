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04 октября
Названы лауреаты премии Правительства в области туризма за 2021 год
Среди получивших высокую награду — руководители и топ-менеджеры компаний «Академсервис», «Анекс Тур», «Экспотур» и «Профи.Трэвел»
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии 2021 года в области туризма, сообщается на официальном правительственном портале.
«Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.
Помимо почетных знаков и дипломов, лауреатам полагается вознаграждение в размере 1 млн рублей», - отмечается в тексте сообщения пресс-службы Кабинета министров.
Среди награжденных - руководители туроператора «Академсервис» гендиректор Леонид Исакович и еще четыре топ-менеджера компании) – за многофункциональный 30-летний проект комплексного обслуживания туристов на рынке въездного и внутреннего туризма;
Александра Дмитриева, Яна Муромова, административный директор и заместитель генерального директора туроператора «Анекс Тур» соответственно – за проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Отдых без границ»;
Ольга Хоточкина, исполнительный директор компании «Экспотур» (выставка «Интурмаркет»), Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR – за проект «Пора путешествовать по России»;
Алексей Венгин, генеральный директор компании «Профи.Трэвел» – за создание онлайн-выставок «Знай Наше» и Russian Expo Days.
Также премии получили Сергей Самойленко, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии – за проект визит-центра «Вулканариум» в Камчатском крае;
Вера Истомина, индивидуальный предприниматель, Михаил Ушаков, президент НАИТО – за проект RussiaTravel.club;
Баирма Жалсараева, генеральный директор компании «Солонго», Любовь Пластинина, менеджер по туризму Центра старообрядцев, Светлана Цыбикдоржиева, генеральный директор компании «Жассо Тур» – за проект «Бурятия больше, чем Байкал»;
Коллектив частного «Музея станка» – за проект «Мультимедийный музей станка» в Тульской области.
Полный текст распоряжения о награждениях — здесь.
Медиахолдинг «Турбизнес» поздравляет коллег и партнеров с заслуженной наградай и желает им дальнейших успехов и новых интересных проектов!
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