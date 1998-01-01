Сразу две авиакомпании начали полеты из Екатеринбурга в Доминикану

AZUR air выполнил первый рейс в Ла-Романью, а Nordwind - в Пунта-Кану

Авиаперевозчики начали полеты из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на курорты Доминиканской Республики, сообщает пресс-служба аэропорта.

Первый рейс в Ла-Роману 2 октября выполнила AZUR air, а 3 октября лайнер авиакомпании Nordwind вылетел в Пунта-Кану. Отмечается, что оба

воздушных судна полетели в Доминикану с полной загрузкой.

Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый.

По данным пресс-службы, ранее полеты из Кольцово в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019/2020. Рейсы в Пунта-Кану отсутствовали в расписании екатеринбургского аэропорта с 2014 года.

В настоящее время из Екатеринбурга осуществляются рейсы по 35 зарубежным маршрутам. Среди них курортные направления — Анталья, Даламан, Бодрум, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа и другие.

Отметим также, что "Аэрофлот" с 1 октября в свою очередь возобновил рейсы из Москвы в Пунта-Кану. Рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Шереметьево"в 15:10, продолжительность полета составляет 11 часов 45 минут.

"Аэрофлот" не выполнял полеты в Доминикану с 2014 года.

Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.

По информации СМИ, для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется.

По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.

Ранее представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ Галина Лысенко сообщала, что в стране возобновили около 90% всех объектов размещения. Все они соблюдают принятые протоколы безопасности, а некоторые еще дополняют их собственными мерами.

Все сотрудники туристического сектора (отелей, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний и т.д.) были вакцинированы. Вакцинацию местных жителей в Доминиканской Республике планируется завершить до конца 2021 года.

/TOURBUS.RU