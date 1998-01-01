Новости Авиакомпания AlMasria начала полеты из Домодедово на курорты Египта AlMasria Universal Airlines стала третьим египетским перевозчикам, летающим из России на Красное море7

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании Домодедово, в субботу здесь встетили встретил первый рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines, который прибыл из Шарм-эль-Шейха. Самолеты будут отправляться из аэропорта Домодедово в Шарм-эль-Шейх по пятницам и субботам, в Хургаду – по средам и воскресеньям. Прилет в аэропорт Домодедово в 09:20, вылет – в 10:20. Как собщили такжке в пресс-службе генеральным агентом авиакомпании на территории России и стран СНГ является компания «Инна Тур» ИННА ТУР, имеющая многолетний опыт продажи авиаперевозок с использованием технологии динамического пакетирования. «Распродажа мест в составе динамических пакетов является для авиакомпаний эффективным инструментом управления тарифами и широко применяется на международном рынке, в частности, авиакомпанией Lufthansa. AlMasria Universal Airlines впервые использует данную технологию в России, и в будущем планирует ее внедрить на других направлениях маршрутной сети», - заявили в пресс-службе. По информации пресс-службы, кресла на рейсах AlMasria Universal Airlines взяли туроператоры Tez Tour, ПАКС, ICS, «Амиго-С», OneTouchTravel, Lets Fly ид р. Купить авиабилеты на рейсы авиакомпании в Шарм-эль-Шейх и Хургаду можно на ресурсах Aviasales, Яндекс.Путешествия и других. По мнению экспертов, которыми они поделились в СМИ, «блоками на рейсах AlMasria заинтересуются прежде всего туроператоры средней руки или с небольшими объемами по Египту. Их также наверняка привлечет система динамического пакетирования». Отметим, что, по инфомации интернет-источников, египетская частная компания AlMasria Universal Airlines былаоснована 13 лет назад и специализируется на рейсах на курорты страны. На сегодня в парке египетской авиакомпании - два лайнера Airbus A320 и три Boeing 737. К новому году ожидается дополнительное поступление двух Airbus A330-300. AlMasria Universal Airlines AlMasria таким образом станет третьим регулярным перевозчиком Египта, оперирующим на линиях из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх после Egyptair и Air Cairo. Отметим, что, как отмечала в ходе пресс-конференции в прошлом месяце исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, несмотря на то, что уже около трехсот тысяч российских туристов посетили Египет с начала 2021 года, однако даже с учетом широкой сети регулярных рейсов страна вряд ли сможет достичь показателей 2015 года, когда Египет был вторым по популярности после Турции. Как пояснила г-жа Ломидзе, Египет всегда был самым дешевым массовым направлением. В настоящее время, по ее словам, из-за отсутствия чартеров и определенных ограничений на регулярные рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем этого ожидали туристы и туркомпании. Она добавила, что «средняя стоимость поездки в Египет сейчас составляет 50-60 тыс. рублей на человека на неделю с размещением в гостинице 4* по системе "все включено"». /TOURBUS.RU

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