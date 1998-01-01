Туроператоры стали предлагать «вакцинные туры» не только в Сербию, но и в Хорватию

Российские туристы могут сделать в Хорватию бесплатную прививку одной из четырех вакцин, признанных ВОЗ

Российским туристам, помимо Сербии и Германии, стали доступны вакцинные туры в Хорватию, где также предлагают привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Интерес россиян к поездкам в Европу с целью вакцинации от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA), растет. Такие туры в Сербию пользуются ажиотажным спросом. В ассортименте туроператоров появилась еще одна страна, куда можно отправиться за зарубежной вакциной. В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной – Johnson& Johnson/Janssen", — рассказала она.

Как отметила г-жа Ломидзе, туристы могут сделать прививку от COVID-19 бесплатно во многих городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях. Иностранные граждане, в том числе и туристы, могут привиться в пунктах вакцинации для местных жителей – в локальных здравоохранительных учреждениях, специальных пунктах вакцинации.

Делать прививку лучше по предварительной записи, при себе нужно иметь загранпаспорт.

Стоимость вакцинных туров в Хорватию начинается от 28 тыс. рублей на человека за 4 ночи. В нее входит авиаперелет (в Загреб, Дубровник, Сплит или Пулу – по выбору туриста), проживание в выбранном отеле с питанием, трансфер аэропорт – отель – аэропорт, помощь в записи на вакцинацию, медицинская страховка. За дополнительную плату можно организовать и трансфер с сопровождением до пункта вакцинации.

Напомним, что ранее мы сообщали, что туроператоры «Русский Экспресс», BSI Group и «Веди Групп» начали предлагать вакцинные туры в Сербию и Германию, в ходе которых туристы могут привиться одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Между тем, в сенябре представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины пока не называются.

Среди европейских стран "Спутник V" признают Хорватия, Кипр, Греция, Болгария, Эстония. Остальные страны ЕС разрешают въезд туристам, которые привились препаратами, одобренными ВОЗ: AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer / BionTech, а также две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU