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Лидеры MICE и бизнес-туризма России будут названы в конце ноября

12-я церемония вручения престижных наград Russian Business Travel & MICE Award впервые пройдет в Екатеринбурге

12-я церемония вручения престижных наград впервые пройдёт не в столице - 26 ноября ее будет принимать деловой центр Урала - Екатеринбург.

А уже пятого октября приступит к своей работе экспертный совет ведущей ежегодной профессиональной награды в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award – для того, чтобы провести профессиональную оценку деятельности соискателей.

В течение трёх месяцев на сайте премии проходило открытое голосование за 220 компаний-соискателей, представляющих практически все регионы России - от Петрозаводска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Владивостока.

За это время за претендентов на награду было подано свыше 450 тыс голосов. Самая жаркая борьба развернулась в номинациях «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*» (14 соискателей), «Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*» (21 соискатель), «Лучший организатор конференций» (20 соискателей), «Лучшее business travel агентство» (16 соискателей), а также «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий», где за победу боролись 35 (!) претендентов из всех регионов страны.

Традиционно в лидеры по голосам вышли номинанты, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать различные информационные ресурсы для оценки своих достижений.

Как отмечают организаторы награды, окончательный выбор победителей и лауреатов остается за экспертами. В составе экспертного совета больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. На основании коллегиального решения всех членов экспертного совета будут определены призеры премии.

Такой двухступенчатый механизм определения лучших действует уже несколько лет и позволяет добиваться прозрачности и объективности присуждения наград.

Ежегодная национальная премия MICE AWARD – это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE и делового туризма – объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, гостиничные площадки, конгрессные центры, альтернативные событийные площадки, агентства, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные, зарубежные офисы по туризму, представленные в России.

Учредители награды MICE AWARD – журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Поддержку проекту оказывает Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области. Партнерами Премии выступают Федеральное агентство по туризму и крупнейшие профессиональные объединения: Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное Конгресс-бюро (НКБ), Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», «Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР).

Торжественная церемония награждения премии MICE AWARD пройдет 26 ноября в конгрессном комплексе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Подробная информация на сайтах http://www.mice-award.ru/, http://www.miceday.ru.

Зарегистрироваться для участия в торжественной церемонии вручения наград RBT&MA можно здесь. Гостям церемонии будут предложены специальный пакет и интересная программа знакомства с индустрией туризма и MICE уральской столицы.

/TOURBUS.RU