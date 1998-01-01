На Кавминводы и в Калининград полетят чартеры

Ростуризм опубликовал проект приказа, в котором предлагается выделить субсидии на выполнение туристических рейсов в Ставропольский край и Калининградскую область из Москвы, Подмосковья и Петербурга, - сообщает наш специальный корреспондент.

Стоит напомнить, что еще в мае 2021 года правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране. При условии, что организатор выполнит не менее шести парных рейсов по одному направлению, он может получить возмещение в 50% от суммы расходов на организацию перевозок.

В настоящее время участие в программе принимает только один туроператор - «TUI Россия», который в рамках программы субсидирования чартеров уже организовал туры на Сахалин, в Тюмень и в Казань.

При этом как глава «TUI Россия» Тарас Демура, так и руководитель Ростуризма Зарина Догузова неоднократно высказывались о возможности появления чартеров и на других российских направлениях. В их числе, в частности, назывались Карелия, Мурманская область, регион Кавказских Минеральных вод, Калининградская область и некоторые иные.

Однако часть вероятных чартеров (например, в Мурманскую область), может быть запущена ближе к зиме, а вот Ставропольский край и Калининградская область, обладающие в том числе и широкой базой объектов оздоровления, могут пользоваться спросом круглогодично.

«Если такие чартеры из Петербурга появятся – это надо только приветствовать, поскольку у туристов появится альтернатива существующим вариантам поездок на отдых в эти регионы, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Однако уровень спроса на них все же не стоит переоценивать, поскольку на этих направлениях высок процент самостоятельно путешествующих петербуржцев».

Связано это с тем, что и Ставрополье, и Калининград очень хорошо связаны с Петербургом по воздуху. В центр Калининградской области, к примеру, с берегов Невы ежедневно вылетает до десятка рейсов 4-5 авиакомпаний, а стоимость билета в обе стороны на октябрь 2021 года начинается от 4,5 тыс. рублей.

В свою очередь, в Минеральные воды ежесуточно выполняется по 3-4 рейса при стоимости билета туда и обратно в 7-7,5 тыс. рублей.

«Поскольку стоимость перевозки в составе «пакета» в этих случаях не так существенна, а купить билет на направлениях не составляет никакого труда, многие туристы предпочитают организовывать поездки в эти регионы самостоятельно, - соглашается и глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Спрос на туры на чартерах по этим направлениям может быть, но при этом необходимо тщательно продумать состав и цену «пакетных» предложений».

/TOURBUS.RU