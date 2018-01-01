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В Гаване открываются отели, пляжи и набережные

Столица Кубы готововится возобновить прием иностранных туристов

Губернатор Гаваны принял решение смягчить антикоронавирусные ограничения и открыть столичные пляжи, бассейны и тренажерные залы, сообщает портал Cubadebate.

«Принимая во внимание снижение числа зараженных коронавирусом за последние 8 недель, а также высокие темпы вакцинации, власти Гаваны разрешили открыть спортивные залы при условии соблюдения в них санитарных мер безопасности», — пишет издание, на которое ссылается «Интерфакс».

Как отмечает портал, разрешаются прогулки на набережной, открываются бассейны и общественные пляжи при условии, что число посетителей не превысит 50%. При этом транспорт до пляжей пока ходить не будет, также там будут закрыты предприятия общепита.

По словам губернатора Гаваны Рейнальдо Гарсии Сапата, полный курс вакцинации от коронавируса кубинскими препаратами Abdala и Soberana прошли около 5 млн человек из 11 млн кубинских граждан.

Напомним, что с 15 ноября власти Кубы готовятся отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии. Власти Кубы прогнозируют, что к указанной дате 90% местного населения будет вакцинировано. Также планируется после этой даты смягчить и антикоронавирусные ограничения в стране, включая экскурсии и авиарейсы в Гавану, которая пока что закрыта для иностранных туристов.

Кроме того кубинская гостиничная сеть Cubanacan объявила о возобновлении работы 17 отелей по всему острову после закрытия из-за коронавирусных ограничений, сообщает портал Travel Trade Caribbean.

Среди провинций, в которых отели начнут принимать гостей, – Матансас, где расположен популярный курорт Варадеро, Тринидад и Сантьяго-де-Куба. Три отеля откроются и в Гаване.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Кубой было восстановлено в октябре прошлого года.

В настоящее время для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест.

Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус.

/TOURBUS.RU