Новости Приглашаем на Workshop Cuba Autentica 2021! Деловые встречи с профессионалами кубинского туризма пройдут в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени 18-22 октября

Приглашаем на WORKSHOP CUBA AUTENTICA 2021! Города и места проведения: 18 октября (понедельник) Уфа Crowne Plaza Ufa 5*, Конференц-зал «Нуриев» Цюрупы ул., д. 7 19 октября (вторник) Челябинск Отель Видгофф 5*, зал «Консул» Пр-т Ленина, д. 26 А 21 октября (четверг) Екатеринбург Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Бальный зал А Бориса Ельцина ул., д. 8 22 октября (пятница) Тюмень DoubleTree by Hilton Tyumen 4*, конференц-зал Golden Hall Орджоникидзе ул., д. 46 Программа мероприятий в каждом городе: 09.30 – 10.00 – регистрация посетителей 10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров 12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов 12.30 – 14.00 - фуршет, лотерея для посетителей В программе мероприятий розыгрыш призов и сувениров. Участники workshop: Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, Квинта Тур, KARAMBA TOURS, КВИНТА ТУР, Main Target Group и др. Регистрация посетителей: http://www.cuba-workshop.ru/reg/ или по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru Дополнительная информация: Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк +7 (495) 723-72-72 L.tarasyuk@tourbus.ru Организатор: Министерство туризма Кубы При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес»

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка