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01 октября
Приглашаем на Workshop Cuba Autentica 2021!
Деловые встречи с профессионалами кубинского туризма пройдут в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени 18-22 октября
Приглашаем на WORKSHOP CUBA AUTENTICA 2021!
Города и места проведения:
18 октября (понедельник)
Уфа
Crowne Plaza Ufa 5*, Конференц-зал «Нуриев»
Цюрупы ул., д. 7
19 октября (вторник)
Челябинск
Отель Видгофф 5*, зал «Консул»
Пр-т Ленина, д. 26 А
21 октября (четверг)
Екатеринбург
Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Бальный зал А
Бориса Ельцина ул., д. 8
22 октября (пятница)
Тюмень
DoubleTree by Hilton Tyumen 4*, конференц-зал Golden Hall
Орджоникидзе ул., д. 46
Программа мероприятий в каждом городе:
09.30 – 10.00 – регистрация посетителей
10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров
12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов
12.30 – 14.00 - фуршет, лотерея для посетителей
В программе мероприятий розыгрыш призов и сувениров.
Участники workshop:
Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, Квинта Тур, KARAMBA TOURS, КВИНТА ТУР, Main Target Group и др.
Регистрация посетителей:
http://www.cuba-workshop.ru/reg/
или по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru
Дополнительная информация:
Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк
+7 (495) 723-72-72
L.tarasyuk@tourbus.ru
Организатор: Министерство туризма Кубы
При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес»
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