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01 октября
Приглашаем на Workshop Cuba Autentica 2021!
Деловые встречи с профессионалами кубинского туризма пройдут в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени 18-22 октября

 

  

Приглашаем на WORKSHOP CUBA AUTENTICA  2021!

 Города и места проведения:

18 октября (понедельник)

Уфа

Crowne Plaza Ufa 5*, Конференц-зал «Нуриев»

Цюрупы ул., д. 7

 

19 октября (вторник)

Челябинск

Отель Видгофф 5*, зал «Консул»

Пр-т Ленина, д. 26 А

 

21 октября (четверг)

Екатеринбург

Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Бальный зал А

Бориса Ельцина ул., д. 8

 

22 октября (пятница)

Тюмень

DoubleTree by Hilton Tyumen 4*, конференц-зал Golden Hall

Орджоникидзе ул., д. 46

 

Программа мероприятий в каждом городе:

09.30 – 10.00 – регистрация посетителей

10.00 – 12.00 – презентации Министерства туризма Кубы, гостиниц и туроператоров

12.00 – 12.30 – B2B workshop для специалистов

12.30 – 14.00 - фуршет, лотерея для посетителей

В программе мероприятий розыгрыш призов и сувениров.

 

Участники workshop:

Министерство туризма Кубы, гостиничные сети Blue Diamond Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Resorts, Melia Hotels International Cuba, туристические компании HAVANATUR RUSSIA, ICS Travel Group, Квинта Тур, KARAMBA TOURS, КВИНТА ТУР, Main Target Group и др.

 

Регистрация посетителей:

http://www.cuba-workshop.ru/reg/

или по e-mail: L.Tarasyuk@tourbus.ru

  

Дополнительная информация:

Медиахолдинг «Турбизнес», Лариса Тарасюк

+7 (495) 723-72-72

L.tarasyuk@tourbus.ru

 

Организатор: Министерство туризма Кубы

При поддержке Медиахолдинга «Турбизнес»


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