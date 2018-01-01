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01 октября
Условия въезда в Турцию после 1 октября не меняются
Туроператоры сообщают о продлении турецкими властями нынешних правил въезда российских туристов
Условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений. Об этом сообщают туроператоры ANEX Tour и TEZ Tour, ссылаясь на данные своих принимающих компаний, которые, в свою очередь, получают эту информацию от властей Турции, - информирует сегодня Ассоциация туроператоров.
Напомним, что сейчас при въезде в страну справка с отрицательным результатом ПЦР-теста не нужна тем, кто предоставит сертификат о вакцинации (только «Спутник V»), проведенной не менее чем за 14 дней до отправления, и/или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.
Кроме того, от предоставления справок о ПЦР-тестировании освобождены дети до 12 лет.
По информации АТОР, ранее эти условия прибытия иностранных туристов были заявлены до 30 сентября 2021 года .
По информации туроператора ANEX Tour, информация об освобождении от предоставления ПЦР или антиген-тестов или сертификатов о вакцинации остается актуальной и после 30 сентября и действует до дальнейших распоряжений. Также продлевается период действия условий въезда для пассажиров младше 12 лет.
Напомним, также пока остается в силе еще одно антиковидное ограничение – для внутренних перелетов и переездов на общественном транспорте между турецкими провинциями туристам без сертификата вакцинации понадобится отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часов) или антиген-тест (48 часов).
Для поездок в рамках одной провинции подтверждать антиковидный статус не требуется.
Отметим, что, по данным официальной статистики Министерства культуры и туризма Турции, за 8 месяцев 2021 года (январь-август) Турцию успели посетить 2,46 млн российских туристов. Это на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49% меньше, чем за 8 месяцев 2019, допандемийного, года.
При этом доля курортов провинции Анталья в общем объеме российского турпотока в Турцию по итогам 8 месяцев 2021 года составляет 73%. Остальные россияне выбирали отдых преимущественно на курортах Эгейского побережья Турции и в Стамбуле.
Турция остается востребованной и в бархатный сезон, который продлится здесь еще месяц. Так, директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев отмечает, что традиционно в сентябре на рынке отмечается спад бронирований, но в этом году его не произошло. Продажи остались на высоком уровне, превысив значение показателя сентября двухлетней давности на 50%. Лидером продаж при этом по-прежнему остается Турция – 57%.
Похожие цифры приводят аналитики Level.Travel, по оценкам которых на долю Турции приходится 60% бронирований при среднем чеке в 112,2 тыс. руб.
/TOURBUS.RU
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