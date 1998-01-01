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30 сентября
Антикоронавирусные ограничения в Крыму продлены до начала декабря
В последние дни на полуострове выявляется около 400 новых случаев заболевания ковидом в сутки
Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг внес в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 изменения, продлевающие на два месяца ограничения для ряда сфер. "Слова "до 1 октября 2021 года" заменить словами "до 1 декабря 2021 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма, - сообщает «Интерфакс».
Всего изменены три пункта. Один из них запрещает работу хостелов. Кроме того, запрет касается работы ночных клубов, кальянных, дискотек и фуд-кортов в торговых центрах в десяти муниципалитетах. Там же продлевается запрет на заполнение залов театров, кинотеатров, цирка, государственных концертных заведений больше, чем на 50%.
Во всех муниципалитетах продлевается запрет на работу ресторанов с 01:00 до 08:00, следует из документа. Это не касается заведений, которые вошли в специальный перечень после вакцинации всех сотрудников и доступа к камерам видеонаблюдения.
По информации СМИ, в Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 80 тыс. человек, 2,6 тыс. пациентов умерли. В последние дни фиксируются показатели, близкие к рекордным — около 400 новых случаев в сутки.
Также сообщается, что в Крыму на ближайшие четыре дня МЧС объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября, 1, 2, 3, октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. С 30 сентября по 1 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе МЧС.
Спасатели просят жителей полуострова отложить походы в горы и лес, выход в Черное и Азовское море. МЧС также рекомендует крымчанам держаться на улице подальше от ветхих строений и не оставлять автомобили под деревьями.
/TOURBUS.RU
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