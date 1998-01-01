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29 сентября
Обновление иены
Помимо эстетических изменений в обновлённый дизайн банкнот добавили и несколько функциональных

 

Япония начала печать новых банкнот номиналом ¥10 000, которые поступят в обращение в первой половине 2024 года. На лицевой стороне будет изображён промышленник Эийти Сибусава, известный как «отец японского капитализма». На оборотной — здание Токийского вокзала со стороны района Маруноти.

Помимо эстетических изменений в обновлённый дизайн добавили и несколько функциональных. Купюрам придали неравномерную толщину, помогающую людям с нарушением зрения различать их наощупь. Крупно выделили номинал, чтобы было проще определить их ценность. А ещё использовали трёхмерные голограммы нового типа и водяные знаки высокой чёткости, затрудняющие подделку.

Также этой осенью планируется запустить печать и обновлённых банкнот номиналом ¥5 000 и ¥1 000 где будут изображены цветущая глициния и гравюра «Большая волна в Канагаве» Кацусика Хокусая.

 

Редакция благодарит Московский офис Национальной туристической организации Японии за помощь в подготовке материала



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