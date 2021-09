Новости Туриндустии Кипра, Малайзии, Таиланда и Макао наиболее пострадали от пандемии Компания Next Vacay опубликовала исследование ущерба, который эпидемия коронавируса нанесла различным туристическим направлениям

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб туризму во всем мире, но некоторые страны пострадали из-за нее особенно сильно. В первой тройке таких направлений — Макао, Кипр и Малайзия, показало исследование сервиса поиска билетов Next Vacay. «Для многих стран, экономика которых сильно зависела от туризма, пандемия COVID-19 стала финансовой катастрофой: закрытые магазины, резкое сокращение турпотока из-за запрета на международные поездки. Теперь, когда ограничения на путешествия смягчаются, некоторым направлениям требуется больше помощи, чем другим», — пишет портал, который цитирует «Интерфакс». Согласно рейтингу стран, которые больше всего ожидают туристов, на первом месте оказался специальный административный район Китая Макао. В 2019 году область посещали в среднем 3,3 млн туристов в месяц. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток сократился до 491 тыс. человек, падение составило 85%. С учетом того, что доля туризма в ВВП района составляет 72%, приостановка международных путешествий подорвала экономику Макао. Второе место занял Кипр, куда в 2019 году ежемесячно приезжали в среднем 331,4 тыс. путешественников. В 2020 году их число снизилось до 52 тыс. (минус 84,12%). На третьем месте Малайзия с падением турпотока на 83,4%, с 2,2 млн туристов до 361 тыс. За ней следуют Таиланд и Филиппины – минус 83,2 и 82,1% соответственно. «Из всех проанализированных направлений Таиланд пострадал в наибольшей степени в финансовом плане, потеряв примерно 21% вклада в ВВП страны или порядка $13,4 млрд. Количество туристов упало с 3,3 млн в месяц до чуть более полумиллиона», — поясняют в Next Vacay. Шестое место занял Маврикий: в 2019 году остров привлекал 115 тыс. туристов в месяц, в 2020-м — лишь 25,7 тыс. Далее следуют Португалия (минус 74,7%), Новая Зеландия (минус 74,4%) и Шри-Ланка, которую в 2019 году ежемесячно в среднем посещали 160 тыс. туристов, а в 2020-м – 42,3 тыс., что на 73,5% меньше. Замыкает первую десятку Греция. В 2019 году страну посещали в среднем 1,8 млн иностранных путешественников, в то время как в 2020 году из-за антикоронавирусных ограничений на поездки турпоток сократился до 492,5 тыс. гостей (минус 72,5%). Кроме того, эксперты предлагают обратить внимание на направления, где из-за приостановки международного туризма жители остались без работы. По данным Next Vacay, первое место в этой категории занял остров Пуэрто-Рико в Карибском море: если в 2019 году средняя занятость населения в туротрасли составляла миллион человек, то в 2020 году она снизилась почти на 20%. На втором месте – карибское островное государство Барбадос, где падение занятости в туризме составило 10,8%. «Когда началась пандемия коронавируса, турпоток на Барбадос снизился на 55,5%, поэтому не удивительно, что число занятых в туротрасли на острове сократилось почти на 11%. Эта цифра эквивалентна 13,5 тыс. рабочих мест, и она огромная, если учитывать, что население Барбадоса составляет около 287 тыс. человек», — пишет портал. Замыкают топ-3 стран, где резко упала занятость населения в туризме, Филиппины — по итогам 2020 года здесь без работы остались 118,5 тыс. человек (минус 7%). Далее следуют Маврикий (минус 6,8%), Ямайка (минус 5,1%), Португалия (минус 2,45%), Шри-Ланка (минус 2,2%), Хорватия (минус 1,3%) и Греция (минус 1,2%). Замыкает первую десятку Малайзия (менее 1%). /TOURBUS.RU

