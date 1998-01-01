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Nordwind начал рейсы из Калуги в Шарм-эль-Шейх/ Pegas Fly с 1 ноября начнет летать из Владикавказа в Стамбул/ Прокуратура проверила инцидент с «Уральскими авиалиниями»

Nordwind начал рейсы из Калуги в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Nordwind в среду начала выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Калуга — Шарм-эль-Шейх, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Калуга". "В настоящий момент вылеты осуществляются каждые 11 дней и запланированы до середины апреля 2022 года, в планах — увеличение частоты полетов. Расписание может быть изменено", — говорится в сообщении пресс-службы.

Пока что Nordwind — единственная авиакомпания, работающая на этом маршруте. Вместе с тем, ранее сообщалось, что допуск к рейсам из Калуги на этот египетский курорт получили также "Уральские авиалинии".

Pegas Fly с 1 ноября будет летать из Владикавказа в Стамбул

Авиакомпания "Икар" (торговая марка Pegas Fly) с 1 ноября начнет выполнять рейсы из Владикавказа в Стамбул, сообщается в инстаграме аэропорта Владикавказа.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и средам на самолете Embraer 190.

Рейс из Владикавказа будет отправляться в 12:30 и приземляться в 15:05. Вылет из Стамбула запланирован в 15:55, прилет во Владикавказ — в 18:15.

Прокуратура проверила инцидент с «Уральскими авиалиниями»

Прокуратура проверила "Уральские авиалинии" из-за инцидента с ребенком-инвалидом

Транспортная прокуратура завершила проверку по факту отказа в перевозке ребенка-инвалида в специальном кресле в самолете "Уральских авиалиний", сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В нарушение Воздушного кодекса РФ авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел с женщиной и ее ребенком 6 сентября на рейсе Симферополь-Екатеринбург.

"Пассажиркой оплачена услуга "Сопровождение и помощь при посадке на борт воздушного судна". Вместе с тем старший бортпроводник рейса запретил допуск на борт со специальным креслом, в связи с чем оно было сдано в багаж", — подчеркнули в прокуратуре.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

/TOURBUS.RU