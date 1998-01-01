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30 сентября
Эксперты: «Сейчас важно перестать действовать разрозненно»
Круглый стол с участием ведущих экспертов в области развития туризма прошел в Северной столице
Обсуждая проблемы развития туризма во время организованного «Деловым Петербургом» в онлайн-режиме круглого стола, специалисты из разных регионов страны высказались за объединение усилий как при организации туристических маршрутов, так и за сотрудничество в развитии инфраструктуры, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Оценивая ситуацию, Анастасия Трушина, директор по развитию компании «СканТур», подчеркнула – пока на Северо-Западе, к примеру, явно не хватает придорожного сервиса. «Не достает хороших кафе, объектов размещения и интереса и даже туалетов. – сообщила она. - Увы, подход тут разный: некоторые хозяева объектов полагают, что «и так сойдет, поскольку все равно приедут» - и ничего не делают в плане улучшения сервиса».
Однако, по ее мнению, правильный подход состоит в том, чтобы турист в любом случае остался доволен и захотел вернуться. «Кроме того, надо думать о том, как загрузить межсезонье, - полагает эксперт. - И в этой связи очень нужны новые, интересные и оригинальные туристические программы».
Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский уверен, что «сейчас важно перестать действовать разрозненно и начинать работать вместе с коллегами из других регионов».
«Так, к примеру, как мы это делаем с туристическими властями Петербурга и Москвы: жители столиц заинтересованы в том, чтобы ехать и смотреть не только эти города, но и отправиться в Ленобласть. – констатирует он. - При этом надо расширять и спектр услуг: если к нам на горнолыжный курорт едет житель Петербурга, ему стоит предложить не только «покатушки», но и событийную программу, и гастрономическую и пр.».
Поддержал коллегу и глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. «Для нас совершенно очевидно, что заместить иностранцев, которые раньше приносили 60% оборота сфере гостеприимства, невозможно. Поэтому надо всячески развивать коллаборацию с соседями и привлекать россиян. - уверен он. - Мы знаем, как изменились предпочтения туристов: теперь чаще всего это небольшие группы, которые хотят путешествовать по своим программам, участвовать в авторских экскурсиях и т. д. И у нас такие предложения есть».
По его словам, в этом отношении сотрудничество с Москвой, Ленобластью и иными партнерами делает предложения для гостей только интереснее, поскольку предполагает наличие широкого выбора вариантов отдыха и возможностей для времяпрепровождения.
Согласился с другими экспертами и Александр Елисеев, глава Комитета по туризму Мурманской области. «Сейчас мы возвращаемся к показателям 2019 года. Да, все идет прекрасно, но расслабляться рано. – отмечает он. – В этой связи сотрудничество в деле привлечения внутренних туристов – самый перспективный путь. Мы, в частности, субсидируем авиарейсы из разных регионов в Мурманск, таким образом привлекая тех россиян, которые хотят побывать в Заполярье».
По его словам, в рамках этой программы, например, в самое ближайшее время в Мурманск станет летать самолет из Сочи.
В свою очередь, Елизавета Нефедова, полномочный представитель общенационального Союза индустрии гостеприимства по СЗФО, подчеркнула, что «сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть свою страну».
«Причем то касается не только столиц или крупных городов, но и «глубинки». – считает она. - И очень важно не упустить момент, когда к внутреннему туризму есть настоящий интерес: люди хотят и могут поехать по стране для того, чтобы увидеть все ее красоты».
/TOURBUS.RU
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