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Группа «Аэрофлот» получила зимние допуски в Грецию, Египет и ОАЭ

Среди предполагаемых зимних направлений «Аэрофлота» и «России» - Миконос, Корфу, Абу-Даби и Хургада

Авиакомпания "Аэрофлот" и входящая в одноименную группу "Россия" получили допуски к рейсам на курорты Греции, Египта и ОАЭ в зимнем расписании, следует из приказа Росавиации по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе. "Аэрофлот" сможет до семи раз в неделю летать из Москвы в греческие Миконос и Корфу, а также в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает «Аэрофлот»

"Россия" допущена к выполнению рейсов с той же частотой из Санкт-Петербурга в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перевозчику также разрешено увеличить с 14 до 21 раз в неделю число рейсов из Москвы в Дубай (ОАЭ). Кроме того, "Россия" получила право по три раза в неделю летать в Рас-эль-Хайму (ОАЭ) из Самары, Ростова-на-Дону, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот" — авиакомпания "Победа" — получила в то же время отказ по запросам о рейсах на курортные направления ОАЭ и Греции.

Как сообщает также пресс-служба компании, "Россия" с 8 октября открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, сообщает пресс-служба компании. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.На линии будут эксплуатироваться самолеты Airbus A320.

Кроме того, авиакомпания со среды открыла полетную программу из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщила пресс-служба аэропорта. Авиаперевозчик осуществляет полеты в Египет на самолете Boeing-747.

Как сообщалось ранее, с 16 сентября полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю начала выполнять авиакомпания Air Cairo. С ноября рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду планирует выполнять S7 Airlines.

Ранее рейсы на эти курорты выполнялись из Екатеринбурга до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году.

/TOURBUS.RU