ФАС одобрил сделку «Библио-Глобуса» и аэропорта Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) о приобретении 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус".

"ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус". При этом компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами", — говорится в сообщении ФАС.

Как сообщалось, ходатайство МАШ служба получила 20 августа, итоги рассмотрения ожидались в течение 30 дней, но позднее сроки были продлены еще на 60 дней.

О планах МАШ приобрести 75% "Библио-Глобуса" впервые стало известно 13 августа. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила тогда "Интерфаксу", что завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года. Финансовые условия не уточнялись.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежит гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она, по данным РБК, вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу "Библио-Глобус", которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма. Семья Туголуковых после сделки с МАШ, как ожидается, сохранит миноритарный пакет в компании. Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая в Москве базируется в "Шереметьево" с весны 2020 года.

При этом Шереметьево – не первый желающий приобрести «Библио-Глобус». Напомним, что в марте 2019 года холдинг Thomas Cook официально объявил о покупке российского туроператора "Библио-Глобус" через посредническую компанию. Компания рассчитывала приобрести долю в 30% в совместном предприятии, которому будут принадлежать 100% акций "Библио-Глобуса".

Сделка по покупке туроператора "Библио Глобус" компанией Thomas Cook, однако, не была завершена из-за банкротсва британского холдинга.

Как отмечала ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, "Покупка туроператора аэропортом – первый случай на российском рынке. Прежде только авиаперевозчики создавали собственные туристические компании. На первый взгляд, соединение двух этих бизнесов кажется логичным, но ни один из проектов не был долгоживущим. «Аэрофлот», например, делал такие попытки как минимум трижды. Сейчас в федеральном реестре туроператоров значится авиакомпания «Победа», но о ее туроператорской деятельности на рынке не слышно.

Альянс Шереметьево и «Библио-Глобуса» наверняка будет крепким и взаимополезным: с одной стороны – финансовые вливания в столь трудное для турбизнеса время, с другой – гарантированный пассажиропоток от крупного российского туроператора".

/TOURBUS.RU