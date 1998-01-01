Шри-Ланка отменила для вакцинированных россиян ПЦР-тест по прибытии

Сейчас из Москвы на остров летает прямой рейс Srilankan Airlines, а с 4 ноября к нему присоединится и «Аэрофлот»

Власти Шри-Ланки обновили протокол прибытия вакцинированных туристов в страну, - сообщает Ассоциация туроператоров. Согласно решению минздрава страна, с 29 сентября полностью вакцинированные путешественники больше не будут проходить ПЦР-тесты по прибытии при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до отправления.

Прибывающие в Шри-Ланку должны быть полностью вакцинированы, после введения второй прививки должно пройти не менее двух недель. Напомним, «Спутник V» Шри-Ланка признает.

«Это послабление, которого очень ждет рынок. Отмена требования о ПЦР-тестировании по прибытию и другие смягчения протоколов помогут активизировать спрос по ланкийскому направлению», – сообщили в «Интуристе».

В настоящее время добраться из Москвы до Шри-Ланки можно на прямых рейсах Srilankan Airlines. Но Оперштаб 23 сентября объявил об увеличении количества регулярных рейсов со Шри-Ланкой с 4 ноября. С указанной даты по маршруту Москва – Коломбо разрешено выполнять до двух рейсов в неделю на взаимной основе.

Таким образом, максимально по направлению перевозчиками двух стран может выполняться до 4 рейсов в неделю. В настоящее время из Москвы в Коломбо раз в неделю летает Srilankan Airlines. В связи с расширением квоты ланкийский перевозчик планирует с ноября добавить вторую частоту.

Рейс из Москвы в Коломбо появился в расписании «Аэрофлота». По данным системы бронирования перевозчика, прямые перелеты в Коломбо стартуют с 4 ноября с частотой 2 раза в неделю. Рейс будет ночным: вылет из Москвы в 23.40, прибытие в Коломбо – в 10.50 местного времени. На маршруте будет стоять Airbus A330-300.

В ноябре перелет туда-обратно без багажа на рейсе «Аэрофлота» обойдется от 38 тыс.руб. на одного пассажира, с багажом – от 40 тыс. руб. на одного. Перелет на рейсах SriLankan Airlines дороже: от 46 тыс. руб. на одного пассажира.

/TOURBUS.RU