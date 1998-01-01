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29 сентября
Между Сочи и турецким Трабзоном восстановят паромное сообщение
Президенты России и Турции обсудили сегодня на встрече в Сочи, в том числе, и вопросы туризма
Сегодня Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Турции в борьбе с коронавирусной инфекцией поможет восстановлению туристической отрасли.
"Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", — сказал г-н Путин сегодня на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли. Президент заметил, что в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году — только 1,5 млн. "Сейчас ситуация постепенно исправляется. За 9 месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов посетили Турцию", — сказал г-н Путин.
На этом фоне сегодня стало известно, что власти Сочи реализуют проект по возобновлению паромных перевозок между турецким Трабзоном (на фото) и российским курортом. "Проект по возобновлению паромного сообщения, безусловно, важен для развития курорта. Его реализация выгодна Сочи, это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая сегодня привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе — в неделю поступает от 200 до 400 тонн фруктов и овощей", — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном телеграм-аккаунте в среду, который цитирует «Интерфакс».
Он отметил, что возобновление паромного сообщения позволит разгрузить федеральные трассы. "Технически Сочи готов к открытию паромного сообщения. При положительном решении всех структур и ведомств для реализации проекта сочинское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей будет взаимодействовать с турецкими коллегами", — подчеркнул градоначальник.
По его словам, также обсуждаются круизные маршруты в Турцию. "Это не только разнообразит досуг жителей и гостей курорта, но и позволит создать новые рабочие места в городе", — считает г-н Копайгородский.
Как сообщили "Интерфаксу" в морском порту Сочи, паромное сообщение с Турцией было приостановлено в 2013 году по требованиям безопасности в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года.
/TOURBUS.RU
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