Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
29 сентября
Между Сочи и турецким Трабзоном восстановят паромное сообщение

Президенты России и Турции обсудили сегодня на встрече в Сочи, в том числе, и вопросы туризма


  

Сегодня Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Турции в борьбе с коронавирусной инфекцией поможет восстановлению туристической отрасли.

"Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", — сказал г-н Путин сегодня на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 

Он отметил, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли. Президент заметил, что в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году — только 1,5 млн. "Сейчас ситуация постепенно исправляется. За 9 месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов посетили Турцию", — сказал г-н Путин.

  

На этом фоне сегодня стало известно, что власти Сочи реализуют проект по возобновлению паромных перевозок между турецким Трабзоном (на фото) и  российским курортом. "Проект по возобновлению паромного сообщения, безусловно, важен для развития курорта. Его реализация выгодна Сочи, это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая сегодня привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе — в неделю поступает от 200 до 400 тонн фруктов и овощей", — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном телеграм-аккаунте в среду, который цитирует «Интерфакс».

 

Он отметил, что возобновление паромного сообщения позволит разгрузить федеральные трассы. "Технически Сочи готов к открытию паромного сообщения. При положительном решении всех структур и ведомств для реализации проекта сочинское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей будет взаимодействовать с турецкими коллегами", — подчеркнул градоначальник.

 

По его словам, также обсуждаются круизные маршруты в Турцию. "Это не только разнообразит досуг жителей и гостей курорта, но и позволит создать новые рабочие места в городе", — считает г-н Копайгородский.

Как сообщили "Интерфаксу" в морском порту Сочи, паромное сообщение с Турцией было приостановлено в 2013 году по требованиям безопасности в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года.

 /TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 