Новости Усадьбы и храмы "Ярославской глубинки" ждут реставраторов и туристов Пресс-тур по сельским храмам и усадьбам Ярославской области в рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин» прошел на минувшей неделе

На прошлой неделе состоялся пресс-тур по сельским храмам и усадьбам Ярославской области, организованный благотворительным фондом «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”» и прошедший в рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин», который реализуется с использованием гранта президента РФ, - сообщает наш специальный корреспондент. Первым пунктом маршрута стало находящееся в 20 км от Ярославля Курбское сельское поселение, центром которого является старинное село Курба, давшее имя древнему княжескому роду Курбских. Самым знаменитым его представителем является «первый русский диссидент» Андрей Михайлович Курбский (1528 - 1583), прославившийся своей перепиской с Иваном Грозным. Значительно меньше известны другие видные представители этого рода — например, Фёдор Курбский, за сто лет до Ермака совершивший успешный поход в Сибирь, Лев Курбский, участвовавший со своей дружиной в Куликовской битве. В центре села находится архитектурный ансамбль, состоящий из холодной Казанской, тёплой Воскресенской церквей и 61-метровой пятиярусной классической колокольни. 16-лепестковая в плане Казанская церковь является абсолютно уникальным памятником русского зодчества, сравнимым только с такими оригинальными сооружениями, как подмосковные Знаменский храм в Дубровицах и церковь Рожества Богородицы в Подмоклове. Композиция Казанской церкви, по мнению доктора исторических наук Николая Борисова, отличается большим своеобразием: строившие её мастера вдохновлялись мотивами столичного барокко, смело сочетая их с традиционными приемами ярославского зодчества XVII столетия. «План храма и его объёмная центрическая композиция не имеют аналогов во всем мире, — говорит профессор, доктор культурологии, председатель Ярославского областного отделения ВООПИиК Татьяна Юрьева . — Уникальна и настенная живопись: фрески, исполненные ярославскими мастерами, украшают церковные стены от пола до потолка и содержат более 350 библейских сюжетов». С 1930-х годов в Казанском храме размещалась МТС, вследствие чего он был доведён до аварийного состояния. «Восстановление мы начали с его оформления в федеральную собственность и разработки проекта противоаварийных и консервационных работ, — рассказала директор «Белого Ириса» Ольга Шитова. — Эти работы удалось провести в прошлом году. Сейчас на средства Фонда президентских грантов разрабатывается проект полной реставрации храма». Курба, впрочем, известна не только памятниками старины — в прошлом славились ярмарками и многочисленными народными промыслами. «До сих пор сельчане сами делают мебель, вышивают, вяжут, ткут половички, - рассказали участникам тура участницы местного вокального ансамбля «Курбовчанка» - совсем недавно у нас возродилось лозоплетение». В состав Курбского сельского поселения входит, помимо ансамбля Казанской церкви, ещё несколько весьма перспективных объектов туристического показа. Это село Васильевское, в одном из храмов которого хранится чудотворная икона Казанской Божьей матери, ранее находившаяся в курбском храме. Это принадлежавшая роду Щербатовых усадьба Михайловское с сохранившимся парком и главным домом. Весьма перспективна как будущий объект туристического показа и известная с середины XVII века благодаря князьям Шайдокам усадьба Дёгтево - одним из её хозяев был был знакомый с Пушкиным и друживший с Некрасовым драматург Николай Филимонов. Главный дом, в котором сохранились остатки изразцовых печей, лепнина и великолепная роспись потолков, сегодня разорён, но есть надежда, что после урегулирования имущественно-правовых вопросов начнётся его восстановление — как это произошло с классической Корсунской церковью 1819 года. Её сферический купол обрушился десять лет назад, но в июле, благодаря Фонду президентских грантов, начались консервационные работы. «Сегодня существует целый экскурсионный маршрут под названием «Усадебное кольцо ярославских предместий, - рассказывает руководитель муниципального автономного учреждения «Ярославский районный центр сохранения культурного наследия и развития туризма» Наталья Макарова, - который, помимо Дёгтева, включает усадьбы Сарафаново Долгово-Сабуровых, Спасское Урусовых, Михайловское Щербатовых и знаменитая Карабиха, до Некрасова принадлежавшая Голицыным. Но экскурсии проводятся пока только для интересующихся историей этих мест и достаточно редко: проблема в том, что на маршруте нет инфраструктуры — тёплые туалеты, предприятия питания и т.д». Заключительным пунктом пресс-тура стало некогда славившееся своими кузнецами село Новое Некрасовского района. Главная его достопримечательность — Троицкий храм 1776 года, один из наиболее оригинальных сельских храмов Ярославщины (на фото), соединяющий в себе черты местной и московской архитектурных школ. В интерьере — храм никогда не закрывался — сохранилась очень редкая для этих мест барочная лепнина. «Уже несколько лет я влюблён в удивительный курбский храм во имя Казанской Божьей Матери. Теперь мы вместе делаем всё возможное, чтобы восстановить этот храмовый комплекс и ещё восьми храмов в Ярославской, Тверской и Тульской областях, которые благодаря работе нашей команды и всех, кто нас поддерживает, некогда казавшиеся безвозвратно утраченными храмы обретают шансы на новую жизнь», — подвёл итог пресс-туру член попечительского совета Фонда «Белый Ирис» Илья Зибарев.

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