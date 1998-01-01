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Бархатный сезон: Египет и Турция лидируют, Россия заметно отстает

Эксперты рассказали об изменениях спроса на пляжных направлениях с приходом осени

Спрос на туры за рубеж во второй половине сентября оказался на 25-40% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов, уточнив, что рост продаж зависит от направления, - говорится в опросе экспертов, проведенном газетой «Коммерсант»,

Игорь Блинов склонен связывать активную динамику бронирований с установившейся в Москве в сентябре холодной погодой и неудачным бархатным сезоном для российских курортов.

«Из-за природных катаклизмов в Краснодарском крае многие собиравшиеся отдохнуть в сентябре в Сочи самостоятельные туристы переориентировались на поездки за рубеж»,— сказал он. Г-н Блинов поясняет, что сменить направление таким путешественникам обычно не составляет труда: внутренний рынок характеризуется небольшой глубиной бронирования, многие туристы добираются до курортов на машинах.

Игорь Блинов добавляет, что пляжный туристический сезон в Турции, в отличие от Сочи, традиционно длится до конца октября.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев поясняет, что традиционно в сентябре на рынке отмечается спад бронирований, но в этом году его не произошло. Продажи остались на высоком уровне, превысив значение показателя сентября двухлетней давности на 50%.

Г-н Козырев связывает выраженную положительную динамику с реализацией отложенного спроса на Египет. Направление, по словам эксперта, сейчас выступает вторым по популярности, формируя 17% бронирований. Лидером продаж по-прежнему остается Турция – 57%. Похожие цифры приводят аналитики Level.Travel, по оценкам которых на долю Египта проходится 10%, а средний чек при бронировании составляет 127,4 тыс. руб. Для Турции аналогичные значения оцениваются в 60% и 112,2 тыс. руб. соответственно.

Об этом же говорит представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Она отмечает, что многие турпоездки сейчас продиктованы стремлением «спастись от холодной погоды». В то же время, по словам эксперта, все открытые направления демонстрируют уверенный рост продаж.

«Горящих туров на рынке нет, а на даты школьных каникул в октябре-ноябре уже сложно найти доступные места в популярных отелях», – поясняет г-жа Домостроева.

В «TUI Россия» поясняют, что общий объем продаж сравнивать с 2019 годом некорректно – тогда не было никаких ограничений на перемещения. Одновременно в компании отмечают устойчивое восстановление спроса на зарубежные поездки относительно показателей 2020 года, связывая его с расширением линейки предложения туроператоров и ростом уверенности путешественников.

Туристов не останавливает необходимость проходить ПЦР-тестирование, многие уже вакцинированы, отмечают в компании.

В период действия ограничений в прошлом году привыкшие отдыхать за рубежом туристы обеспечивали российским курортам примерно 30% дополнительной загрузки, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сейчас, по его словам, часть этого спроса переориентировалась обратно на выездные направления.

Эксперт связывает это как с летними наводнениями в Краснодарском крае, так и с действующими в регионе ограничениями на заселение в отели непривитых гостей. «Многих туристов эти меры отпугивают», – констатирует г-н Ромашкин.

Эксперт добавляет, что летний сезон на российском черноморском побережье уже закончен и дальнейшие перспективы внутреннего рынка зависят от новогодних и рождественских праздников: пока бронирований на них в Сочи нет на фоне действующих ограничений. Крым же, по словам Сергея Ромашкина, традиционно не рассматривается россиянами как зимнее направление.

/TOURBUS.RU

