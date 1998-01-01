Таиланд сокращает срок карантина для вакцинированных туристов до одной недели

Планируется, что уже после 1 октября туристы, после недели пребывания в отеле Пхукета, смогут путешествовать по стране

Власти Таиланда приняли решение сократить период обязательного пребывания на карантине для вакцинированных и невакцинированных туристов, - cообщает Ассоциация туроператоров.

Вакцинированным иностранцам, в том числе и российским туристам, больше не придется проводить на уже открытом для туристов Пхукете обязательных 14 дней карантина, можно будет ограничиться неделей пребывания в одном отеле и далее продолжить свое путешествие по открытым провинциям.

Решение о сокращении срока карантина для вакцинированных туристов с 14 до 7 дней уже принял центр управления ситуацией с коронавирусом (CCSA). Теперь нововведение должно быть утверждено правительством и опубликовано в королевской газете. Только после этого оно вступит в силу.

Если все пойдет по запланированному плану, то уже с 1 октября туристы смогут воспользоваться послаблением. В этом случае во время обязательного семидневного пребывания на Пхукете туристы должны будут сдать два ПЦР-теста, вместо нынешних трех. Тесты сдаются в первый и на 6–7 день.

Обновятся правила карантина и для невакцинированных туристов. Срок обязательного карантина для путешественников без вакцины, прибывающих по воздуху и морем, сократится до 10 дней. За эти дни нужно будет сделать два ПЦР-теста – в первый и на 8- 9 день.

Невакцинированные туристы, прибывающие в Таиланд наземным транспортом, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин и сдать в течение этого времени также два теста – на первый и 12-13 день.

Для того, чтобы гости королевства могли полноценно отдохнуть, чиновники решили также со следующего месяца смягчить часть антиковидных требований. В частности, будут отменены ограничения на работу некоторых предприятий сферы развлечений и услуг. Например, для туристов откроются театры, спортивные объекты и салоны красоты.

По мнению тайского турбизнеса, выраженного Чамнаном Срисаватом, президентом Совета по туризму Таиланда (TCT), для стимулирования въездного турпотока в страну необходимо снизить стоимость ПЦР-тестов, которая сейчас находится на уровне 8000 бат ($238).

«TCT уже предлагала заменить второй и третий тесты более доступными по цене наборами для тестирования антигенов, но на прошлой неделе это предложение было отклонено Министерством здравоохранения», – цитирует г-на Срисавата Bangkok Post, на который ссылается АТОР.

Напомним, что для поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс.

При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

/TIURBUS.RU