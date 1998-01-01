Новости Эксперты: горный туризм нужно регулировать Профессионалы обсуждают причины, приведшие к гибели пятерых туристов при восхождении на Эльбрус

Как сообщали ранее СМИ, 23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы. По последним данным, в субботу в больнице остаются 7 человек. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержанный по подозрению в гибели туристов при восхождении на Эльбрус организатор экспедиции дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщили между тем вчера в Следственном комитете. В ведомстве не уточнили имени подозреваемого. Дополнительные меры, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья, планируется разработать в Кабардино-Балкарии, сообщил в свою очередь на своей странице в Insragram глава республики Казбек Коков. Турпоток на Эльбрус в последние годы вырос вдвое, что это привело к росту нагрузки на инфраструктуру горной вершины и появлению стихийного рынка организации восхождений с непрофессиональными гидами и демпинговыми ценами, заявил в свою очередь старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма в России (ФАР) Алексей Овчинников, которого сегодня цитирует «Интерфакс». "Во-первых, существенно возрос турпоток на Эльбрус. Даже если мы посмотрим по официальной регистрации групп в МЧС, по проданным билетам на канатную дорогу, по опросам коммерческих туркомпаний, то сейчас в год восходит на Эльбрус примерно 15 тыс. человек. Восходило 7 тыс., это существенный рост, более чем вдвое. Поскольку сезон длится три месяца, то получается примерно 5 тыс. человек восходят в месяц в сезон. Это похоже на правду, потому что у нас есть пиковые дни, когда по 400-500 человек в день восходят на Эльбрус с севера и юга. Это, конечно, колоссальная нагрузка и на инфраструктуру, и на саму гору", — сказал он на пресс-конференции во вторник. Как отметил г-н Овчинников, по статистике МЧС, примерно 15-20 человек в год погибают во время восхождения на Эльбрус. Каждый месяц в сезон, по его словам, гибнут 2-3 человека в неделю. Это не только граждане РФ, но и иностранные туристы. Причины смерти разные – горная болезнь, переохлаждение, плохая акклиматизация. По словам эксперта, рост числа туристов на Эльбрусе привел к образованию стихийного рынка. Он добавил, что недобросовестные туркомпании-организаторы восхождений заманивают путешественников низкими ценами."Компании демпингуют, нанимают неквалифицированных проводников. В свою очередь, качественные турфирмы этим озаботились, потому что это серьезный удар по репутации, экономике. С учетом интереса туристов мы однозначно должны прийти к регулированию этого вида деятельности", — отметил г-н Овчинников. Он также отметил, что стоимость специальной страховки при восхождении в районе Приэльбрусья достигает 10 тысяч рублей, и многие туристы экономят на ней. "Мы обсуждали с Госдумой, с Ростуризмом этот вопрос и предложили перенять опыт Германии, когда государство целенаправленно компенсирует страховым компаниям 50% страховки тех, кто ходит в горы. И это позволяет удешевить цену для конечного потребителя. Во всем мире это практикуется не за счет МЧС, а за счет частных компаний, при этом техника привлекается на платной основе за счет страховых полисов", — заключил он. /TOURBUS.RU

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